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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفي السلام (صور)

السبت، 15 فبراير 2020 11:26 ص
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفي السلام (صور) محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام بالمحافظة
بورسعيد - السيد فلاح

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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية اليوم، لتفقد سير العمل بمستشفي السلام، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتقي محافظ بورسعيد خلال جولتة بعدد من المواطنين للاستفسار عن مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم وأشاد المواطنين بمستوي الخدمات المقدمة لهم داخل المستشفي وتواجد أطقم الأطباء والتمريض علي مدار اليوم بالكامل.

وأشاد محافظ بورسعيد خلال الجولة بمستوي التجهيزات المتوفرة بأقسام المستشفي وكذلك مستوي الخدمات سواء العينية من صيدليات ومعامل تحاليل وأشعة وغيرها والجهد الكبير الذي تبذله إدارة المستشفي من أطباء وممرضين إداريين للتعامل مع الحالات والتي تستقبلها المستشفي يوميًا بالعيادات الخارجية وبقية الأقسام.

وأكد "الغضبان"، أن التجهيزات المتميزة بمستشفي السلام وغيرها من باقي المستشفيات ساعدت على التعامل بأعلى مستوي في الكثير من الحالات الحرجة، في منظومة التأمين الصحى الشامل.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن، ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة، والرمد، علاوة على 29 وحدة طب أسرة.

كما شهدت محافظة بورسعيد فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى، التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى للمنظومة.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

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