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محافظ الدقهلية يتفقد الأداء العملي للسيارات المكنسية بشوارع المنصورة

السبت، 15 فبراير 2020 03:16 م
محافظ الدقهلية يتفقد الأداء العملي للسيارات المكنسية بشوارع المنصورة محافظ الدقهلية يتفقد أداء السيارات المكنسية
فريق المحافظات

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأداء العملي للسيارات المكنسية بشوارع المنصورة في إطار رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة، وطلب محافظ الدقهلية من مدير الإدارة العامة للمرور برفع كافة السيارات على جانبي الشوارع لرفع الأتربة المتراكمة تحتها، ووجه لمدير إدارة المركبات بالمحافظة بتوزيع السيارات المكنسية الأربعة لتغطي كافة شوارع المنصورة، ووجه لرئيس حي شرق وغرب بضرورة الانتهاء من رفع الأتربة بشوارع الجيش وقناة السويس وجيهان اليوم.

 

وأكد محافظ الدقهلية على أنه يعمل على تحسين البيئة العامة منذ توليه منصبه وأنه بناء على التواصل مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ستبدأ اليوم الهيئة العربية للتصنيع في رفع المتولد اليومي من القمامة .

 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين والموظفين وقد بدأنا فعليا في التطبيق وتم رفع كفاءة الديوان العام لتوفير الراحة للعاملين وإنشاء مركز تكنولوجي على أعلى مستوى لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين.

يذكر بأن أعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم بإستاد المنصورة إشارة البدء لتوزيع معدات وصناديق النظافة الجديدة لتنضم إلى المنظومة بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ .

 

وأكد محافظ الدقهلية على أنه وعد أهالي المحافظة واليوم ينفذ الوعد مشيرا إلى أن النظافة ستعم كل شبر في الدقهلية بتعاون الجميع وأضاف أن شعب الدقهلية يستحق منا الكثير وأننا لا نبخل عليه بجهد وعمل وإخلاص.

 

وأوضح محافظ الدقهلية أننا نبدأ مرحلة جديدة في منظومة النظافة بسيارات مكنسية وصناديق قمامة جديدة، وأكد على توزيع كافة المعدات والأدوات الجديدة اليوم على جميع شوارع المحافظة وأضاف إلى أن الدفعة الأولى من السيارات المكنسية سيتم توزيعها وبدء العمل بها في الشوارع اليوم .

 

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

مشكلة النظافة

سيارات النظافة بالدقهلية

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