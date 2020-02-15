محافظ أسيوط: تنفيذ قوافل طبية بالقري والنجوع بالمجان وتحويل المرضى للمستشفيات

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ القوافل العلاجية والطبية بجميع قري ونجوع المحافظة بالمجان في كافة التخصصات وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والذى توليه الدولة اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة والتنمية المستدامة للمواطنين للارتقاء بالمستوي الصحي وتوفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان مؤكدا علي ضرورة توفير كافة سبل الدعم وتقديم جميع التسهلات للمواطنين لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة .

ومن جانبة أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة للصحة بأسيوط علي اهتمام المحافظة بالقطاع الصحي وتوفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان وتنفيذ القوافل العلاجية بكافة قري ونجوع المجافظة وذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة ومحافظ أسيوط للارتقاء بالمنظومة الصحية مشيرا إلي خطة تنفيذ القوافل العلاجية بقري ونجوع المحافظة التي يجرى تنفيذها خلال شهر فبراير الجاري بكل من قرية العوامر بمركز ابنوب خلال يومي الثلاثاء والاربعاء وقرية التمساحية بمركز القوصية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 18.19/2/2020وبقرية العصارة بمركز الفتح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 25.26/2/2020 .

على جانب أخر، التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه ، كارلوس جونزالز نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" لبحث سبل تعظيم استثمارات الشركة بالمحافظة وزيادة فرص العمل لأبناء المحافظة واستعراض خطط الشركة الاستثمارية بالمحافظة خلال الفترة القادمة وتفعيل المشاركة المجتمعية .

جاء ذلك بحضور بنجامين كابريرا نائب رئيس الشركة لقطاع العمليات وزينب حجازي رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالشركة و جلال عبد السميع المدير المالي بالشركة.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات لجذب استثمارات جديدة بالمحافظة وزيادة استثمارات الشركات العاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة بتنمية الصعيد فضلا عن توفير فرص عمل لابناء المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية فى قطاعات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً الى التعاون بين المحافظة والشركة في تعظيم الاستفادة من مخلفات مصنع السماد العضوي للاستفادة منها كوقود عضوي لمصنع اسمنت أسيوط وزيادة كمية المخلفات للمصنع وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية فى مختلف المجالات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات التنمية واعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق .

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة خلال اللقاء استثمارات الشركة بالمحافظة والتى بلغت 1.4 مليار دولار وتنوعت الاستثمارات من خلال 9 انشطة ابرزها مجالات صناعة الاسمنت والخرسانة الجاهزة والرصف الخرسانى فضلاً عن الأنشطة الرياضية من خلال المدينة الرياضية بالمحافظة لافتا الى ان مصنع اسمنت أسيوط ينتج 3.5 مليون طن سنوياً ويعمل به ويعمل به اكثر من 2500 عامل مصرى وقد احتل المركز الاول عالمياً للمرة الثانية على التوالى كأفضل مصنع للاسمنت علي مستوي مصانع سيمكس العالمية من حيث الجودة موجها الشكر للايدى العاملة المصرية بالمصنع والتى ساهمت فى زيادة الاستثمارات وارتفاع مكانة الشركة عالمياً .