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كوريا الجنوبية: حالتا إصابة بفيروس "كورونا" تتماثلان للشفاء

السبت، 15 فبراير 2020 02:25 م
كوريا الجنوبية: حالتا إصابة بفيروس "كورونا" تتماثلان للشفاء متابعة المصابيين بفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن اثنين من المصابين بفيروس "كورونا "المستجد سيغادران الحجر الصحى بعد أن تماثلا للشفاء، ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها إن حالتى الإصابة السابعة والثانية والعشرين على مستوى البلاد سيُسمح لهما بمغادرة المستشفيين اللذين كانا يتلقيان العلاج فيهما اليوم.
 
وكانت حالة الإصابة السابعة، لرجل يبلغ من العمر 28 عاما زار مدينة ووهان وسط الصين-بؤرة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتم تأكيد إصابته فى 30 يناير الماضي، أما الحالة الثانية والعشرون فكانت لرجل يبلغ من العمر 46 عاما، وثبتت إصابته فى 6 فبراير الجاري، وبذلك يصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى كوريا الجنوبية التى تماثلت للشفاء إلى 9 حالات، بينما لا يزال 19 شخصا فى العزل ويتلقون العلاج.
 
وأعلنت سلطات الصحة فى البلاد، اليوم، أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي؛ ليظل عدد حالات الإصابة المؤكدة 28 حالة.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1524 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 66576 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 66576 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1524 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

كوريا الجنوبيه

الصين

كورونا

فيروس كورونا

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