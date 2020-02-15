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فوائد تناول الحليب على صحتك وصحة طفلك

السبت، 15 فبراير 2020 03:00 ص
فوائد تناول الحليب على صحتك وصحة طفلك الحليب-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"عاوز تكبر يبقى لازم تشرب اللبن"، من أشهر الجمل التي تقولها الأمهات لأطفالهن دائما فعدد كبير من الأطفال يرفضون تناول الحليب على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتساعد على نمو الطفل.

وحسب ما ذكره موقع lifehack فإن الحليب يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين  وفيتامين د وجميع الفيتامينات والعناصر الأخرى التي تقوى الجسم والعضلات، ومن فوائد الحليب على الصحة.

فوائد تناول الحليب على صحة الجسم

1:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات والعدوى، لذلك ينصح بتناوله يوميا.

2:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام وألم المفاصل.

3: تناول الحليب يوميا يحافظ على صحة الإسنان ويحميها من الالتهابات وتسوس الأسنان وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم.

4:اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الحليب يحد من خطر الإصابة بأمراض السمنة وتراكم الدهون في الجسم.

5:يحسن المزاج العام يحارب الأرق والقلق أثناء النوم وبالتالي ينصح بتناول الحليب الدافئ قبل النوم دائما للتخلص من الأرق.

6:ألم الدورة الشهرية من الأمور الشائعة ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول الحليب يريح الجسم ويقلل من ألم الدورة الشهرية .

7:تناول الحليب يمد الجسم بالنشاط والحيوية، لذلك ينصح بتناوله يوميا وخصوصا للرياضيين فيعمل على تجديد النشاط وتقوية عضلاتهم.

8:تناول الحليب البارد يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من التهابات المعدة والتقرحات، كما انه يساعد في علاج حرقة المعدة والحموضة.

9:اثبتت بعض الدراسات أن تناول الحليب يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية .

10: تناول الحليب يحافظ على صحة الكبد ويحميه من الامراض السرطانية والالتهابات.

11: ينصح بتناول الحليب دائما للوقاية من مشاكل العين والرؤية، حيث يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة العين.

فوائد تناول الحليب على صحة الطفل


1: يساعد الحليب على نمو الطفل وحمايتها من الامراض والمشاكل التي يتعرض لها مستقبلا.

2:يقوى عضلات الطفل ويحميه من الهشاشة وكسور العظام.

3:يحتوى الحليب على نسبة عالية من فيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

4:يحافظ على صحة أسنان الطفل ويساعد على نموها بشكل صحى.

5:يحافظ الحليب على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من الأمراض السرطانية.

 

 

 


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اللبن

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