غدا.. "صحة أسوان" تجرى بروفات لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 16 فبراير

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد الدكتور نجيب نجيب، مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر غدا إجراء بروفة لأعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مضيفا أنه من المقرر أن يقوم مشرفي الإدارة الصحية بأسوان بالمرور على الوحدات الصحية لمتابعة التحركات النهائية ومراجعة خطط العمل مع فرق الحملة وتحركاتهم وتوفر احتياجاتهم.

وأكد مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان، أن مديرية الشئون الصحية جاهزة لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بطاقم عمل يضم 355 فريقا و21 مشرفا إدارة و8 مشرفين على مستوى مديرية الشئون الصحية بأسوان ومن خلال 3 مكاتب صحة و33 وحدة صحية ومستهدف تطعيم 74917 طفلا بإدارة أسوان الصحية، كما توفير 4407 زجاجة طعم، بالإضافة إلى مشاركة 680 طالب وطالبة من مدارس التمريض المختلفة بمدينة أسوان، كما تم توفير طاقم سيارات يضم 27 سيارة، وذلك لنقل الفرق والإشراف عليها.

وقال الدكتور نجيب نجيب، إن الجهود والاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تجري عن طريق تدريب جميع الفرق العاملين بالحملة وطلبة مدارس التمريض وتجهيز سلسلة التبريد بالوحدات الصحية من حوامل طعوم وأكياس تبريد وتوزيع مستلزمات الحملة من بوسترات وكراسات وكروت تعريف أو عمل توعية عن طريق الثقافة الصحية.

وأضاف أنه يتم مخاطبة جميع الجهات فى المحافظة للتعاون مع الفرق أثناء العمل، كما تم تعليق لافتات للإعلان عن الحملة بجميع ميادين وشوارع أسوان.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم التنسيق مع بعض الفنانين المشاركين فى مهرجان المرأة بأسوان لالتقاط صور دعائية للحملة.

ويواصل الفريق الوقائى بالمديرية الدعاية اللازمة قبل انطلاق الحملة من خلال تركيب ونشر اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى الشوارع والميادين فى إطار تواصل جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020.