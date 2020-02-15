سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 08:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. "صحة أسوان" تجرى بروفات لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 16 فبراير

السبت، 15 فبراير 2020 07:00 ص
غدا.. "صحة أسوان" تجرى بروفات لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 16 فبراير حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور نجيب نجيب، مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر غدا إجراء بروفة لأعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مضيفا أنه من المقرر أن يقوم مشرفي الإدارة الصحية بأسوان بالمرور على الوحدات الصحية لمتابعة التحركات النهائية ومراجعة خطط العمل مع فرق الحملة وتحركاتهم وتوفر احتياجاتهم.
 
 
وأكد مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان، أن مديرية الشئون الصحية جاهزة لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بطاقم عمل يضم 355 فريقا و21 مشرفا إدارة و8 مشرفين على مستوى مديرية الشئون الصحية بأسوان ومن خلال 3 مكاتب صحة و33 وحدة صحية ومستهدف تطعيم 74917 طفلا بإدارة أسوان الصحية، كما توفير 4407 زجاجة طعم، بالإضافة إلى مشاركة 680 طالب وطالبة من مدارس التمريض المختلفة بمدينة أسوان، كما تم توفير طاقم سيارات يضم 27 سيارة، وذلك لنقل الفرق والإشراف عليها.
 
 
وقال الدكتور نجيب نجيب، إن الجهود والاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تجري عن طريق تدريب جميع الفرق العاملين بالحملة وطلبة مدارس التمريض وتجهيز سلسلة التبريد بالوحدات الصحية من حوامل طعوم وأكياس تبريد وتوزيع مستلزمات الحملة من بوسترات وكراسات وكروت تعريف أو عمل توعية عن طريق الثقافة الصحية.
 
 
وأضاف أنه يتم مخاطبة جميع الجهات فى المحافظة للتعاون مع الفرق أثناء العمل، كما تم تعليق لافتات للإعلان عن الحملة بجميع ميادين وشوارع أسوان.
 
 
وفى سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم التنسيق مع بعض الفنانين المشاركين فى مهرجان المرأة بأسوان لالتقاط صور دعائية للحملة.
 
 
ويواصل الفريق الوقائى بالمديرية الدعاية اللازمة قبل انطلاق الحملة من خلال تركيب ونشر اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى الشوارع والميادين فى إطار تواصل جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان.
 
 
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020.
 
 

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

شلل اطفال

صحة اسوان

استعدادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس

القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس

أغرب فتاوى السلفيين.. تحريم تحية العلم ووضع الأموال فى البنوك أبرزها

أغرب فتاوى السلفيين.. تحريم تحية العلم ووضع الأموال فى البنوك أبرزها

اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. وتكريم ناهد فريد شوقى

اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. وتكريم ناهد فريد شوقى

لقاءات مكثفة لوزير الأوقاف غدًا بالأمم المتحدة والبرلمان الدولى لمواجهة التطرف

لقاءات مكثفة لوزير الأوقاف غدًا بالأمم المتحدة والبرلمان الدولى لمواجهة التطرف

هجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى سباق الهجن بشرم الشيخ الخميس المقبل

هجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى سباق الهجن بشرم الشيخ الخميس المقبل

صور.. قصة طالب ابتدائى نهارًا وكهربائى ليلاً.. ويحلم أن يصبح مهندسًا بالمحلة

صور.. قصة طالب ابتدائى نهارًا وكهربائى ليلاً.. ويحلم أن يصبح مهندسًا بالمحلة

افتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر الأربعاء المقبل بحضور عدد من القيادات الأمنية

افتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر الأربعاء المقبل بحضور عدد من القيادات الأمنية

زوجة تقرر حرمان زوجها من الخروج مع أصدقائه بدس عقاقير ضارة فى طعامه

زوجة تقرر حرمان زوجها من الخروج مع أصدقائه بدس عقاقير ضارة فى طعامه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة