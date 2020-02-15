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طهى الطعام جيدا.. جامعة حلوان تقدم 5 نصائح للطلاب للوقاية من كورونا.. صور

السبت، 15 فبراير 2020 09:26 ص
طهى الطعام جيدا.. جامعة حلوان تقدم 5 نصائح للطلاب للوقاية من كورونا.. صور حملة توعية للوقاية من الكورونا
كتب محمد صبحى

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نظمت الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان محاضره لطلبة وطالبات المدن الجامعية  للتوعية للوقاية من مرض الكورونا وعمل الاحتياطات اللازمة، وذلك  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف  الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة الطبية بحضور الدكتور محمد أحمد مدير الطب الوقائي والدكتورة مها عبد الفتاح نائب مدير الطب الوقائي ومسئولة وحدة مكافحة العدوى، وذلك في إطار خطة جامعة حلوان لتنفيذ حملة توعوية للتعرف على مرض كرونا وتجنب الاصابة بفيروس كورونا.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الندوة تهدف إلى التعريف بفيروس كورونا  وأعراضه وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه، كما تم توزيع الكمامات والمطهرات ووسائل مكافحة العدوى مع نشر البوسترات التى توضح تفاصيل المرض على أغلب أماكن الجامعة والوحدات الطبية، كما وزعت الجامعة على الطلاب طرق للوقاية من فيروس كورونا جاء فيها:" غسل اليدين بالماء والصابون تجنب ملامسة أى شخص مصاب بأعراض تشبه الأنفلونزا بدون وقاية و تغطية الفم بقناع طبى أو منديل عند العطس بالإضافة إلى  تجنب ملامسة الحيوانات فى الأسواق دون وقاية، وكذلك  طهى الطعام جيدًا و خاصة اللحوم".

وتضمنت الندوة طرق الوقاية من خلال اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض من خلال إتباع الخطوات الآتية:

1- الحفاظ على نظافة  اليدين باستمرار بغسلها بالماء والصابون.

2- ا الابتعاد عن الأشخاص المصابين.

3- ارتداء الأقنعة الوقاية "الكمامه" حيث تمنع وصول الجراثيم إلى الفم.

4- استخدام وسائدك في الطائرة بالتعليمات الموجهة لصحة استخدامها.

5-  الحرص على ارتداء القفازات.

6-  تجنب الحيوانات الحية أو الميته وعدم تناول اللحوم الميته والنيئة، والحرص على تغطية الفم عند السعال.

8-  تفادى الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسيه كالسعال والعطس.

9-  الحرص حال التعرض للاصابة بحمى بالذهاب للطبيب فوراً للإطمئنان.

كما  نظمت كلية التمريض بالجامعة حملة توعوية عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وذلك تحت إشراف   الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، استهدفت الحملة كل فئات الجامعة من طلاب وإداريين وهيئة التدريس حيث تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية ضد المرض والتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.

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