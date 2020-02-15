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طقس الخليج .. تساقط الأمطار على بعض الانحاء والكويت 24 درجة مئوية

السبت، 15 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج .. تساقط الأمطار على بعض الانحاء والكويت 24 درجة مئوية طقس الخليج
وكالات

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 فرصة ضباب صباحاً على بعض المناطق خاصة الداخلية - صحو إلى غائم جزئياً. مع تساقط الامطار على بعض المناطق 

 

السعودية  26 درجة مئوية

 

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ، حائل، المدينة المنورة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

 

 

الامارات 21 درجة مئوية

 

الطقس: فرصة ضباب صباحاً على بعض المناطق خاصة الداخلية - صحو إلى غائم جزئياً.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س على البحر.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي في بحر عمان.

 

 

الكويت  24 درجة مئوية

 

سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 24°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 8°م وهي مشابهة لليلة أمس
 

 

 

 


الامارات

السعودية

الكويت

طقس

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