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ضبط 3 تشكيلات عصابية تروج المخدرات بطوخ والخانكة والقناطر الخيرية

السبت، 15 فبراير 2020 02:52 م
ضبط 3 تشكيلات عصابية تروج المخدرات بطوخ والخانكة والقناطر الخيرية متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية تروج المخدرات بالخانكة وطوخ والقناطر الخيرية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، والذين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التجارة والمبالغ المالية متحصلات البيع، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ر.م"، 27 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، و"م.ح" 32 سنة، مقيم ذات العنوان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جرام ومبلغ مالى 1800 جنيه و 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، جار تحرير المحضر اللازم.

وألقي القبض "ر.س"، 28سنة، سائق، و"ا.ش"24سنة،عاطل مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية،وبحوزتهما كمية من  مخدر الحشيش تزن حوالي  1.100 كيلو جرام ومبلغ مالى 700 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر جنح مركز القناطر الخيرية.

و"ع.م"18سنه،عاطل ،و"ا.م"22سنه،عاطل مقيمين دائرة مركز طوخ، وبحوزتهما كمية من الأستروكس  المخدر تزن حوالي 25 جرام  وكميه من الشادو المخدر تزن حوالي 30 جرام ومبلغ مالى 310 جنيه و 2 هاتف محمول حال إستقلالهما دراجه بخاريه بدون لوحات معدنيه ماركة تون خضراء اللون قيادة وملك الأول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما ،تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين الذين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار جاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


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