صور.. وصول نجوم الفن والسينما لحفل ختام مهرجان اسوان لأفلام المرأة

أسوان - عبد الله صلاح

وصل عدد كبير من الفنانات والفنانين ضيوف مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، مساء اليوم السبت، إلى مقر حفل ختام المهرجان لحضور احتفالية ختام النسخة الرابعة من المهرجان، والذى أقيمت فاعلياته بمحافظة أسوان خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجارى، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ويكرم في حفل الختام اليوم 3 من صانعات السينما، وهن المنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلي السايس، وذلك ضمن حرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

وقامت إدارة مهرجان أسوان بترجمة نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، حيث نجحت هذا العام في ترجمة 20 فيلماً ليتمكن جمهور محافظة أسوان من متابعة الأفلام بشكل أفضل خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.

وحرص المهرجان في دورة هذا العام علي إرضاء جمهور السينما في أسوان، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الدورة الماضية والحالية من المهرجان في عروض أفلامه والورش المقامة ضمن فعالياته، وهو ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم دائماً.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كل من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة، وقامت هذا العام باختيار وتكريم السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.

وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض الأول في الوطن العربي وإفريقيا لفيلم "بعلم الوصول"، وهو من تأليف وإخراج هشام صقر وبطولة النجمة بسمة، وإنتاج محمد حفظي

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، من خلال عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة من المجتمع.

كما اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، وشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51 فيلما، حيث عرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما عرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.

وشارك في مسابقة الفيلم الطويل، الأفلام التالية :"الفيلم الروائي "بعلم الوصول"، الفيلم الروائي Aga's House "منزل آجا"، الفيلم الروائي Alice "أليس"، الفيلم التسجيلي Balole, The Golden Wolf "ذئب بالولي الذهبي"، فيلم التحريك Bombay Rose "زهرة بومباي"، الفيلم التسجيلي Confucian Dream "الحلم الكونفوشيوسي"، الفيلم الروائي Instinct "غريزة"، والفيلم الروائي On the Quiet "في هدوء"، الفيلم الروائي Pacarrete "بكاريته"، الفيلم الروائي The Names of the Flowers "أسماء الزهور"، الفيلم الروائي "مواسم العطش".

بينما تنافس علي جوائز مسابقة الفيلم القصير الفيلم التسجيلي Brigitte "بريجيت"، والفيلم الروائي Extra Safe "آمن جدًا"، والفيلم التسجيلي !Heart, You Deserve That "تستاهل يا قلبي"، الفيلم الروائي Bitter Herb "عشب مرير"، فيلم التحريك Certain poor shepherds "الرعاة الفقراء"، الفيلم التسجيلي Chiyo "تشيو"، فيلم التحريك Daughter "ابنة"، الفيلم الروائي High Tide "مد عالي"، الفيلم الروائي I Will Wait "سأنتظر"، فيلم التحريك Intermission Expedition "رحلة الاستراحة"، الفيلم التسجيلي Pacific "باسيفيك"، الفيلم الروائي Pick a Name "اختر اسمًا"، الفيلم الروائي Roqaia "رقية"، الفيلم التسجيلي Sewing Futures "حياكة المستقبل"، فيلم التحريك Sheep, Wolf and a cup of Tea "الأغنام والذئب وكوب الشاي"، الفيلم التسجيلي The Harvesters "الحاصدون"، الفيلم الروائي Tina "تينا"، الفيلم الروائي To Each Your Sarah "سارة لكل منكم"، الفيلم الروائي To Us, Lonely Ones"من أجلنا، نحن المنعزلون"، الفيلم الروائي Young, but it will pass "شاب، لكنها ستعبر".



















































