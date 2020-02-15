سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. توقف حركة المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد بسبب الشبوره الكثيفة

السبت، 15 فبراير 2020 09:44 ص
صور.. توقف حركة المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد بسبب الشبوره الكثيفة شبوره كثيفة
بورسعيد فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقفت حركة المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد بسبب الشبورة الكثيفة التى تسود البلاد وسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور وتكدس بالطريق العام، نظرا لعدم وضوح الرؤية، كما شهد كوبرى النصر تكدس السيارات المتجهه إلى شرق بورسعيد أمام مداخل الكوبرى، وتوجه رجال مرور بورفؤاد لتنظيم حركة المرور لحين تحسن الأحوال الجوية.

وفى سياق آخر، أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة WADI  AL KARNAK  التى ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225  متر والغاطس 12 متر، وذلك لتفريغ 57 ألف طن قمح روسى بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التمونية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين .

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن  حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن ،كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ  على الأرصفة .

وفى وقت سابق، أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

كما وجه محافظ بورسعيد، برفع الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه.

كما وجه بقيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية، وذلك لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

شبوره كثيفة (1)
 

 

شبوره كثيفة (2)
 

 

شبوره كثيفة (3)
 

 

شبوره كثيفة (4)
 

 

شبوره كثيفة (5)
 

 

شبوره كثيفة (6)
 

 

شبوره كثيفة (7)
 

ميناء بورسعيد

بورفؤاد

محافظه بورسعيد

ارصفه

شبوره

الأحوال الجويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس غير المستقر ببورسعيد.. وتداول 29 سفينة بالموانئ

الجمعة، 10 يناير 2020 04:29 م

محافظ بورسعيد يستقبل وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:13 م

تسجيل 174 ألف أسرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل في بورسعيد بإجمالى 573 ألف مواطن.. وتردد 302 ألف مريض وفحص 198 ألفا وإجراء 15.5 ألف عملية جراحية.. والمحافظ: تدريب الأطقم الطبية على أعلى مستوى لتحسين الخدمة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:00 م

عادل الغضبان: السيسى حول محافظة بورسعيد لقاطرة تنمية فى مصر.. فيديو

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:06 م

تفاصيل المشروع القومى لتطهير بحيرة المنزلة.. الإهمال حولها إلى وكر ومستنقع.. وحزام الأمان يُعيدها للحياة.. إزالة 3415 حالة تعدى وتطهير 35 ألف فدان.. وتكريك 80 مليون متر مكعب لتسهيل عملية دخول المياه من البحر

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:00 م

جمارك بورسعيد تضبط محاولتى تهريب أحذية أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية

الخميس، 06 فبراير 2020 03:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

8 ملايين دولار أمريكى إضافية للفيلم الكورى Parasite الفائز بالأوسكار

8 ملايين دولار أمريكى إضافية للفيلم الكورى Parasite الفائز بالأوسكار

قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة