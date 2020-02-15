صور.. توقف حركة المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد بسبب الشبوره الكثيفة

بورسعيد فريق المحافظات

توقفت حركة المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد بسبب الشبورة الكثيفة التى تسود البلاد وسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور وتكدس بالطريق العام، نظرا لعدم وضوح الرؤية، كما شهد كوبرى النصر تكدس السيارات المتجهه إلى شرق بورسعيد أمام مداخل الكوبرى، وتوجه رجال مرور بورفؤاد لتنظيم حركة المرور لحين تحسن الأحوال الجوية.

وفى سياق آخر، أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة WADI AL KARNAK التى ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 متر والغاطس 12 متر، وذلك لتفريغ 57 ألف طن قمح روسى بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التمونية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين .

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن ،كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .

وفى وقت سابق، أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

كما وجه محافظ بورسعيد، برفع الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه.

كما وجه بقيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية، وذلك لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.



























