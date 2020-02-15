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صحة القليوبية تستهدف تطعيم مليون و115 ألف طفل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

السبت، 15 فبراير 2020 01:55 م
صحة القليوبية تستهدف تطعيم مليون و115 ألف طفل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال تطعيم
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع أرجاء المحافظة اعتبارا من 16 فبراير وحتى 19 من نفس الشهر.

وأكدت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه يأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، من أجل استمرار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث يشمل التطعيم جميع الأطفال المصريين، وغير المصريين المقيمين بمصر من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأشار  "الطباخ"، إلي أنه يتوافر الطعم الفموى "سابين ثنائي التكافؤ" بجميع مخازن المديرية، بما يغطي المرحلة العمرية المستهدفة في جميع أنحاء المحافظة وهي مليون و 115 ألف و161 طفل وطفلة بجميع أنحار المحافظة، موضحا أنه يشارك في الحملة 5521 فرد من خلال 1937 فرقة متحركة من منزل إلي منزل، بالإضافة إلى 353 فرقة ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية إجمالي 2290 فرقة و 941  مشرف .

وأوضحت المديرية، أن التطعيم آمن وبالمجان ولا يوجد موانع للتطعيم، مشيرة إلى  أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض

واستطردت، أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

 

 


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تطعيم ضد شلل الاطفال

حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

شلل الاطفال

صحة القليوبية

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