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رجال مباحث مركز أبوتيج يلقون القبض على عدد من لصوص قرية الزرابى بأسيوط

السبت، 15 فبراير 2020 10:03 م
رجال مباحث مركز أبوتيج يلقون القبض على عدد من لصوص قرية الزرابى بأسيوط مدير أمن ومدير مباحث أسيوط
كتب عبده زكى - هيثم البدرى

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داهم المقدم محمد عطية، رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج بأسيوط ، ومعاونيه وقوة ضخمة ، اليوم السبت، بعض أوكار اللصوص في قرية الزرابى دائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن القبض على عدد من اللصوص معتادى السرقات في محيط الزرابى والقرى المجاورة والسابق اتهامهم في قضايا متعددة والصادر ضد بعضهم أحكام بالحبس.

وضمت الحملة المكبرة عدد من ضباط مباحث مركز أبوتيج في مقدمتهم الرائد أحمد صلاح والرائد فادى سليمان والنقباء محمود القاضي وطارق عوض ومحمد الصباغ عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم السرقات.

جاء ذلك بعدما صدرت توجيهات حاسمة من اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط أشرف على تنفيذها اللواء منتصر عويضة مدير المباحث والعميد أحمد الراوى مدير المباحث، بسرعة تطهير القرى والنجوع من اللصوص اللذين يستولون على ممتلكات المواطنين من مواشى وجرارات زراعية وماكينات رى وطيور.

وكان عدد من أهالى قرية الزرابى تقدموا ببلاغات للعميد محمود عيسى مأمور مركز أبوتيج بتعدد السرقات التي طالت كل أنواع الممتلكات دون ذكر أسماء المتهمين فى محاضر رسمسة، خشية بطشهم خاصة وأنهم ينتمون لعائلات عتيقة في الإجرام.

أمر رئيس مباحث مركز أبوتيج - بعد التنسيق مع العقيد عمرو نعمان رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب أسيوط ونائبه المقدم أحمد حربى - رجاله بالتحرى المكثف لكشف هوية اللصوص اللذين تزايد عددهم خلال الآونة الأخيرة.

رصدت التحريات الدقيقة التي أجريت بالتعاون مع المرشدين السريين قائمة المتورطين في جرائم السرقات حيث داهمتهم الحملة المكبرة اليوم السبت، وألقت القبض على عدد منهم بإشراف العقيدين محسن شريت وإبراهيم أبو دومة مفتشى الأمن العام بمديرية أمن اسيوط.

ولاقت الحملة المكبرة استحسان أهالى قرية الزرابى اللذين ناشدوا القيادات الأمنية باستمرار الحملات لتطهير البلدة من هؤلاء اللصوص الذين حرموهم من النوم.

 

 


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