رئيس مجلس الأمة الجزائرى: الحكومة الحالية تؤدى مهامها فى مرحلة مصيرية

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قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائرى بالنيابة "الغرف العليا فى البرلمان"، اليوم السبت، إن الحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز جراد تؤدى مهامها فى مرحلة مصيرية، بهدف تحقيق التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، وقال قوجيل، فى افتتاح جلسة علنية خصصت لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام أعضاء مجلس الأمة لمناقشته - " نهنئ الأخ عبد العزيز جراد بتعيينه وزيرا أول وكذلك أعضاء الحكومة على توليهم مناصبهم وأتمنى لهم النجاح فى المهام التى أسندت إليهم فى هذه المرحلة الهامة الدقيقة والمصيرية".. موضحا أن برنامج الرئيس تبون يحتوى على 54 التزاما تحمل كلها أهدافا لها مغزى.

وأشار قوجيل، إلى أن عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء المجلس يأتى طبقا للمادة 94 من الدستور والقانون والنظام الداخلى لمجلس الأمة.

وكان رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد قد بدأ اليوم فى عرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، وذلك عقب المصادقة عليه من نواب المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى فى البرلمان) أول أمس الخميس.

و كان البرلمان الجزائرى قد صدق بالأغلبية على برنامج عمل حكومة عبد العزيز جراد.

وكان عبد العزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائرى يوم الخميس الماضى، أجرى محادثات بقصر الحكومة، بالجزائر العاصمة، مع نظيره الإيطالى جوزيبى كونتى، الذى بدأ فى وقت سابق اليوم زيارة عمل إلى الجزائر، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الإيطالى فى وقت لاحق اليوم.

وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد ذكر أن هذه الزيارة التى تندرج فى إطار جهود المجتمع الدولى لوضع حد للنزاع فى ليبيا وتقديم حل دائم لها، ستسمح لمسؤولى البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وكذلك حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.