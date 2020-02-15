حجز شقيقين وصديقهما خطفوا عاطلا بعد زواجه عرفيا من شقيقتهما

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المعصرة، بحجز شقيقين وصديقهما 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامهم باختطاف عاطل بعد زواجه من شقيقتهما عرفيا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المعصرة، مفاده تلقى بلاغا من " أ. ع" ، 51 سنة، صاحب مطعم، بتضرره من كل من "م. أ" ، 23 سنة، بائع ، وشقيقة "ع. أ" ، 28 سنة، بائع، "م. ف"، 22 سنة، حاصل على دبلوم تجارة لقیامھم باستدراج ابنه "ا. م" ، 18 سنة، عاطل واحتجازه بغرفة، وبإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة.

تم استھداف الشقة المشار إلیھا، بمأموریة أسفرت عن ضبطھم وبصحبتھم المجنى علیه، وبحوزتھم 4 إیصالات أمانة علي بیاض مزیلین بتوقیع المجني علیه، وبمواجھتھم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أیدوھا، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر المتھمان الأول والثاني بأنهما نظراً لسابقة قیام المجني علیه بالزواج من شقیقتھما " آ. أ"، وفور علمھما قاما بالاشتراك مع المتھم الثالث باستدراج المجني علیه، واحتجازه داخل الغرفة محل الضبط "ملك الثالث "وإكراھه علي توقیع إیصالات الأمانة المضبوطة بحوزتھم، ومساومة والده على إحضار عقد الزواج العرفي مقابل إطلاق سراح ابنه.

بمواجھة المجني علیه بما جاء بأقوال المتھمین أقر بھا، وتم تحریر المحضر اللازم والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية ببورسعيد في إلقاء القبض على 4 أشخاص لا تهامهم بخطف طفل وطلب فدية من والده مليون جنيه بدائرة قسم شرطة شرق.

البداية بتلقى قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق، بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف ابنه 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائى، حال قيامه باللهو مع أحد قاربه أمام مسكن عائلة والدته الكائن بدائرة قسم شرطة المناخ وهروبهما وتلقيه فى وقت لاحق اتصال هاتفى من مجهول طلب خلاله الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه)كفدية مقابل إطلاق سراحه وقيامه بالتفاوض معه والاتفاق على دفع مبلغ 800 ألف جنيه، وتركه ذلك المبلغ فى مكان قاموا بتحديده كائن بأطراف مدينة بورسعيد على ضفاف بحيرة المنزلة بدائرة قسم شرطة الزهور، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراح الطفل المُختطف .