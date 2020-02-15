جنح الدخيلة بالإسكندرية تحيل قضية "حمو بيكا" للمحكمة الاقتصادية لجلسة 22 فبراير

الإسكندرية أسماء على بدر

أحالت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية قضية "حمو بيكا" فى جلسة اليوم، إلى المحكمة الاقتصادية لاختصاصها فى قضايا السب والقذف لجلسة 22 فبراير الجارى لاختصاصها فى نظر القضية.

وكانت قد أحالت نيابة الدخيلة بالإسكندرية محاكمة محمد محمود مصطفى والشهير بـ"حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة، بتهمة سب وقذف هانى شاكر داخل نقابة المهن الموسيقية.

وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة، اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

وقال محامى نقابة الموسيقيين أن حمو بيكا تعدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب هلال تواجده بنقابة الموسيقيين؛ وأضاف أن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، لاستجوابه فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.

وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إخلاء سبيل حمو بيكا من سرايا النيابة بعد التحقيق معه فى واقعة اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء فى حفل بمدينة دمياط، واستمرار القضية إلى أن تمت إحالتها لمحكمة جنح الدخيلة وتحديد أول جلسة لمحاكمته.