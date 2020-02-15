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جامعة القاهرة: إتاحة مجلة "هرمس" على بنك المعرفة المصرى للباحثين

السبت، 15 فبراير 2020 10:50 ص
جامعة القاهرة: إتاحة مجلة "هرمس" على بنك المعرفة المصرى للباحثين مجلة "هرمس"
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إدراج مجلة هرمس للعلوم الإنسانية والاجتماعية - التى يصدرها مركز اللغات والترجمة بالجامعة - على منصة بنك المعرفة المصرى واتاحتها للباحثين للاطلاع على الأبحاث العلمية المُحَكمة المنشورة بها.

 

وقال رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم السبت ، إنه تم إتاحة 4 أعداد حتى الآن من المجلة على بنك المعرفة المصري، ويجرى حاليًا رفع وإتاحة باقى الأعداد، لافتًا إلى أن مجلة هرمس تصدر بعدة لغات، وتخاطب مختلف الثقافات العالمية حيث تؤكد قيم التنوع والتعددية، وتدعم التخصصات البينية، وتسير وفقًا لسياسات جامعة الجيل الثالث.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم تعديل شروط قبول الأبحاث بالمجلات العلمية التى يصدرها مركز اللغات والترجمة وفقًا لمعايير النشر بالمجلات الدولية، وإتاحتها على البوابة الرقمية للمجلات العلمية على موقع الجامعة.

 

من جانبها قالت الدكتور شاهندا عزت مديرة مركز اللغات والترجمة، إن مجلة هرمس تصدر منذ 10 سنوات حيث انشأها الدكتور محمد الخشت أثناء فترة توليه إدارة مركز اللغات والترجمة عام 2010، مضيفة أن الدكتور الخشت هو رئيس تحرير المجلة منذ إنشائها وحتى الآن

 

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجلات العلمية للكليات والأقسام والمراكز العلمية والبحثية، وتعديل شروط قبول الأبحاث، واصدار المجلات الدولية بالتعاون مع دور النشر الدولية، حيث أصدرت الجامعة خلال عام 2019 عددين من المجلة الدولية للجامعة فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS" بالتعاون مع مؤسسة النشر الدولية إيمرالد، كما حصلت مجلة الجامعة للأبحاث المتقدمة "JAR" على المركز الخامس على مستوى العالم، والمركز الأول فى الشرق الأوسط، وتم اصدار 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا تابعة للكليات وهى كليات الدراسات الأفريقية والاقتصاد والعلوم السياسية والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية تابعة للكليات والأقسام العلمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، وتم إدراج 27 مجلة علمية ضمن بنك المعرفة المصري.

 

 
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