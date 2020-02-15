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"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الجيزة وملوى الثلاثاء بعد الفصل فى التظلمات

السبت، 15 فبراير 2020 10:04 م
"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الجيزة وملوى الثلاثاء بعد الفصل فى التظلمات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ظهر يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية التى أجريت فى الخارج والداخل، على المقعدين الخاليين بدائرتى الجيزة وملوى بسبب وفاة نائبيهما.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، تظلما من أحد المرشحين الخاسرين بدائرة الجيزة والذى تضمن شقين على نتائج اللجان الفرعية والعامة والذى تضمن الطعن فى النتائج ووجود مخالفات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالنظر فى التظلم للبت فيه قبل إعلان النتيجة رسميا يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بأعمال الفحص والمراجعة لكافة أوراق العملية الانتخابية والتى جرت بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.

وقامت لجنة داخلية تم تشكيلها من قبل الهيئة بأعمال مراجعة لكافة محاضر الفرز فى اللجان الفرعية بالدائرتين، علاوة على إضافة نتائج تصويت المصريين فى الخارج إلى النتائج لإعلانها مجمعة.

وكانت انتهت أمس الجمعة، الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، حيث يتم الفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وفى حالة وجود جولة إعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

ومرت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى هدوء تام، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.

وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.

بينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما خاض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

 


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