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الصين تعلن عن 143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 15 فبراير 2020 02:49 ص
الصين تعلن عن 143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين اليوم السبت، إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا فى البر الصينى الرئيسى ارتفع إلى 1523 شخصًا فى 14 من فبراير بزيادة 143 حالة عن اليوم السابق.

وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى، مركز التفشى فى الصين، بواقع 139 حالة يوم الجمعة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة فى الصين 2641، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين حتى الآن 66492 حالة.

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الطبية الكندية، أمس الجمعة، عن خامس حالة افتراضية مصابة بفيروس "كوفيد-19" كورونا الجديد فى مقاطعة بريتش كولومبيا، وهى امرأة فى الثلاثينيات من عمرها سافرت مؤخرا إلى الصين.

وقالت بونى هنرى، مسؤول الصحة الإقليمية، إن المرأة عادت من الصين عبر شنجهاى الأسبوع الماضى ولم تكن فى منطقة بها حظر سفر، مثل مقاطعة هوبى.

وسافرت عبر فانكوفر وتوجهت إلى منزلها فى مركبة خاصة. وأضافت هنرى إنها بدأت تعانى من الأعراض فور وصولها وعزلت نفسها على الفور فى منزلها. ومن المعتقد أن أعراض المرأة بدأت فى وقت وصولها مطار فانكوفر، وأن المسؤولين الصحيين يدرسون ما إذا كانوا بحاجة إلى الاتصال بأشخاص آخرين فى رحلتها أم لا.

وأضافت هنرى أمس الجمعة "كان لديها عدد صغير من الاتصالات الوثيقة (بعد الرحلة)".

ولدى سؤالها عن فرص الركاب الآخرين فى تلك الرحلة، قالت هنرى إن الخطر "لا يزال منخفضا للغاية".

وقالت هنرى إن المسئولين اختبروا 371 عينة لفيروس "كوفيد-19"، بزيادة نحو 50 عينة من آخر تحديث أسبوعي. ولم تعُد نتائج إيجابية جديدة فى ذلك الوقت.

يذكر أن مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندى تضم أكبر تجمع من الكنديين من ذوى الأصول الصينية.

وأقر وزير الخارجية الصينى، بالتحدى الكبير الذى يمثله فيروس كورونا لبلاده لكنه دافع عن إدارة بكين لأزمة الوباء وانتقد مبالغة الدول الأخرى فى رد الفعل.

 


الصحة الوطنية

الصين

إقليم هوبي

كورونا

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