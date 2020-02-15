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الجيش اليمنى ينجح فى استعادة مواقع حاكمة فى جبهة صرواح بغربى مأرب

السبت، 15 فبراير 2020 09:24 م
الجيش اليمنى ينجح فى استعادة مواقع حاكمة فى جبهة صرواح بغربى مأرب عناصر من الحيش اليمنى
عدن أ ش أ

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أكد مسؤول فى الجيش اليمنى، إحراز الجيش تقدما ميدانيا فى القتال الذى يخوضه ضد ميليشيا الحوثى الانقلابية فى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب فى شرق اليمن.

وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت - أن قوات الجيش المسنودة من التحالف العربى فرضت سيطرتها على مواقع حاكمة فى جبهة صرواح، مضيفا أن هذا التقدم من شأنه أن يؤثر على الميليشيا وخطوط إمدادها، وفقا لما ذكره موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد اللواء الحبيشي، أن قوات الجيش اليمنى تحقق تقدمات مستمرة فى الجبهة، بينما تتكبد الميليشيا المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 


الجيش اليمنى

جبهة صرواح

غربى مأرب

اليمن

أخبار اليمن

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