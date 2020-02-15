إحالة المتهمين بقتل دجال ترعة المريوطية للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة فى جنوب الجيزة المتهمين بقتل دجال ترعة المريوطية الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

النيابة العامة بجنوب الجيزة تسلمت من مصلحة الطب الشرعى تقرير حول نتائج تشريح جثة "دجال ترعة المريوطية" والذى قتل على يد ربة منزل كانت تربطها به علاقة غير شرعية وخطيب شقيقتها، وأرفقته بملف التحقيقات.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة ضبط ربة منزل وعامل أثناء محاولتهما التخلص من جثة بترعة المريوطية، كشفت أن المجنى عليه كان يرتبط بعلاقة بالمتهمة، بعد أن ادعى قدرته على علاج ابنها العاجز عن الكلام، واستمرت فى التردد عليه حتى نشأت علاقة بينهما.

وأشارت التحريات إلى أنه عندما حاولت المتهمة إنهاء العلاقة بينهما، رفض المتهم وهددها بفضح أمرها، مما دفع المتهمة لاتخاذ قرار قتله، فاستعانت بخطيب شقيقتها واستدرجا المجنى عليه، ثم سددا له عدة طعنات، وحاولا التخلص من جثته بترعة المريوطية، إلا أن عددا من الأشخاص شاهدوهما، وتمكنوا من القبض عليهما.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بالتحفظ على الأدلة الجنائية التى تم جمعها من منزل المتهمة بقتل دجال ومحاولة التخلص من جثته فى ترعة المريوطية، وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

المواد المتحفظ عليها عبارة عن (سكين – بكرة لاصق شفاف اللون - حبل غسيل)، كما تم العثور بدورة المياه على بعض الأقمشة والسجاد، وطبق بلاستيك جميعهم بهم آثار دماء وحذاء المجنى عليه.

كما أمرت جهات التحقيق بأخذ عينات من الدماء المنتشرة فى شقة المتهمة، وإجراء تحليل "DNA"، ومطابقة نتائج التحليل بنتائج تشريح جثمان المجنى عليه، للتأكد من أن الدماء التى تم العثور عليها خاصة بالقتيل.

واعترف المتهمان بالاتهامات المسندة إليهما وتبين من خلال الاعترافات أن المتهمة الأولى "رانيا. ع " تعرفت على المجنى عليه منذ عامين لعلاج نجلها، وارتبطت به بعلاقة غير شرعية، ولدى رغبتها بإنهاء تلك العلاقة هددها المجنى عليه بفضح أمرها أمام زوجها وأسرتها فعقدت العزم على التخلص منه.

واعترف المتهم الثانى باتفاقه مع المتهمة الأولى شقيقة خطيبته، على استدراج المجنى عليه لمنزل والدتها، وقاموا بذبحه، ووضعه داخل الجوال لإلقائه بترعة المريوطية، إلا أن الأهالى طاردوهما وألقوا القبض عليهم.