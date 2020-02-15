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أبو الغيط يؤكد لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق عمق الروابط العربية-الكردية

السبت، 15 فبراير 2020 04:25 م
أبو الغيط يؤكد لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق عمق الروابط العربية-الكردية أبو الغيط يلتقي رئيس وزراء إقليم كردستان العراق
كتب مصطفى عنبر

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التقى أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، مسرور برزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الوضع العراقي، وبالأخص في إقليم كردستان.جاء اللقاء على هامش مؤتمر ميونخ الذي يُعقد بالمدينة الألمانية سنوياً، ويُشارك فيه عدد كبير من الساسة والمسئولين الأمنيين والخبراء الدوليين.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط استمع لشرح من "بارزاني" حول التحديات التي تواجه إقليم كردستان لا سيما ما يتعلق باستقبال النازحين من مناطق عراقية أخرى، فضلاً عن عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أن صيانة جسور التفاهم والثقة بين أربيل والحكومة المركزية في بغداد ينطوي على أهمية كبرى في المرحلة الحالية، ويُمثل ركناً أساسياً في استقرار الوضع العراقي.

وأضاف المصدر المسئول ، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أعرب للمسئول الكردي عن اقتناعه بعمق الروابط العربية-الكردية، وبأهمية الحفاظ على هذه الروابط وتنميتها في المستقبل عبر الحوار المستمر، وتفهم كل طرف لشواغل الطرف الآخر في إطار الحفاظ على المصلحة العليا للدولة العراقية بكافة مكوناتها.

 

 


أبو الغيط

كردستان

مؤتمر ميونخ

الجامعة العربية

العراق

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