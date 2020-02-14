5 أنواع من الفواكه تساعدك على فقدان الوزن بسهولة فى مقدمتها الرمان والجوافة

كتبت أمل علام

الفواكه الغنية بالألياف غالبًا ما تكون منخفضة السعرات الحرارية، ولديها عدد كبير من الفوائد الصحية، واحدة من الفوائد البارزة للفواكه الغنية بالألياف، هو فقدان الوزن، بما أننا نعلم أن معظم أشكال الكربوهيدرات تنقسم إلى جلوكوز لتزويدنا بالطاقة، فإن الألياف لا يتم هضمها بسرعة مما تجلنا نشعر بالشبع.

كثير من الناس يفضلون تناول الفواكه الغنية بالألياف لفقدان الوزن ، لأنهم يحتفظون بالشبع لفترة طويلة، وتعتبر من أفضل الأغذية لإنقاص الوزن لأنها تتحرك ببطء في القناة الهضمية، وتعطينا شعورا بالامتلاء، وبالتالي منعنا من استهلاك تلك السعرات الحرارية الإضافية التي تزيد من خطر السمنة، يمكن استهلاك الفواكه الغنية بالألياف في أي وقت من اليوم، وخاصة الإفطار.

فيما يلي قائمة الفواكه الغنية بالألياف والتي ستساعدك على إنقاص الوزن بسهولة:



الافوكادو

1. الأفوكادو..

100 غرام من الأفوكادو محمّل بـ 6.7 جم من الألياف الغذائية، وفقًا لدراسة، يحتوي الأفوكادو على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة، كما أنها تعتبر مصدرا غنيا للألياف الغذائية التي تزيد من الشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام.



تناول التوت

2. التوت..

يحتوي التوت على 6.5 جم من الألياف الغذائية، وفقا لدراسة، فإن التوت يمنع ويحسن الكبد الدهني والسمنة لدى الشخص، وتبين الدراسة أيضًا أن التوت يساعد في تقليل وزن الجسم .



الكيوى وفائده

3. الكيوي..

100 جرام من فاكهة الكيوي، يحتوي على 3 جرام من الألياف الغذائية، الكيوي فاكهة كثيفة المغذيات تحتوي على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، استهلاك الفاكهة يعطي شعورا بالامتلاء والشبع، مما يجعلنا نتخلص من السعرات الحرارية الزائدة المسؤولة عن زيادة الوزن، كما أنه يحتوي على إنزيم يسمى الأكتينيدين يساعد على الهضم.



الجوافة تحتوى على الالياف

4.الجوافة..

تحتوي 100 جرام من الجوافة على 5.4 جرام من الألياف الغذائية، انها واحدة من تلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والألياف الغذائية العالية، وفقا لدراسة، تعتبر الجوافة الأفضل للتخلص من (الكوليسترول)، وسكر الدم لدى الأفراد.



الرمان

5. الرمان..

100 جرام من الرمان، يحتوي على 4 جرام من الألياف الغذائية، تم ذكر آثار الرمان الإيجابية في الحد من السمنة في العديد من الدراسات، تقول إحدى الدراسات أن وجود مضادات الأكسدة العالية، والأنثوسيانين في الرمان، هو المسؤول عن الحد من الدهون في الجسم، وذلك وفقا لما ذكره موقع "boldsky".