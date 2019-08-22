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عصير الرمان يحمى أدمغة الأطفال ويعزز نموهم فى الرحم

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:13 م
عصير الرمان يحمى أدمغة الأطفال ويعزز نموهم فى الرحم الرمان
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة بريطانية عن دليل على تطور أفضل للمخ واتصال الدماغ عند الرضع الذين يولدون لأمهات يتناولن عصير الرمان يوميا، وتجرى حاليا تجربة ثانية أكبر فى بريجهام للتحقق من صحة هذه النتائج.

ووفقاً لموقع صحييفة "ديلى ميل"، قالت الدكتورة تيرى إيندر، رئيسة قسم طب الأطفال وحديثي الولادة في "بريجهام"، "توفر دراستنا أدلة أولية تشير إلى آثار وقائية محتملة على الأطفال حديثى الولادة المعرضين لعصير الرمان أثناء وجودهم فى الرحم".

وأضافت "إيندر"، "هذه النتائج تستدعى مواصلة التحقيق فى الآثار المحتملة للحماية من مادة البوليفينول فى الأطفال حديثى الولادة المعرضين للخطر، مثل أولئك الذين يعانون من الإصابة بنقص تروية الأكسجين".

وتشير البيانات إلى أن واحدا من بين كل 10 أطفال مصاب بمشاكل فى مراحل النمو بالرحم، كما يمكن لعملية الولادة نفسها أن تقلل من تدفق الدم أو الأكسجين إلى الطفل، بما فى ذلك إلى دماغ الطفل، إذا كانت هذه الحالة شديدة للغاية فقد تؤدى إلى حالة تعرف باسم الإصابة بنقص تروية الأكسجين، والتى تساهم فى وفاة ما يقرب من ربع وفيات الأطفال حديثي الولادة في جميع أنحاء العالم.

 


الرمان

الرحم

فوائد الرمان

نمو الاطفال

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