مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:09 ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:18

موعد صلاة المغرب 5:43

ميعاد صلاة العشاء 7:00



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:14 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:21

توقيت صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:05

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:13 م

ميعاد صلاة المغرب 38: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:56 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:56 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:08

توقيت صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:49 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:01 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

توقيت صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 6:57





ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :



مكة

موعد صلاة الفجر 5:31 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

موعد صلاة المغرب 6:20 م

ميعاد صلاة العشاء 7:31 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:33 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:50 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

توقيت صلاة العشاء 7:29 م



الرياض

موعد صلاة الفجر 5:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

ميعاد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:54

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:04 م

موعد صلاة المغرب 5:30

موعد صلاة العشاء 6:45 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

توقيت صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:43 ص

توقيت صلاة الظهر 12:42 م

موعد صلاة العصر 3:45 م

توقيت صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:31



مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:12 م

توقيت صلاة المغرب 5:36 م

مواقيت صلاة العشاء 6:54 م





