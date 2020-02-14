مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:09 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:18
موعد صلاة المغرب 5:43
ميعاد صلاة العشاء 7:00
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:14 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:21
توقيت صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:05
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:13 م
ميعاد صلاة المغرب 38: 5 م
توقيت صلاة العشاء 6:56 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:56 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:08
توقيت صلاة المغرب 5:33 م
موعد صلاة العشاء 6:49 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 5:01 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:17 م
توقيت صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 6:57
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:31 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
ميعاد صلاة العشاء 7:31 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:33 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
توقيت صلاة العشاء 7:29 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
ميعاد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:54
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:04 م
موعد صلاة المغرب 5:30
موعد صلاة العشاء 6:45 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
توقيت صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:43 ص
توقيت صلاة الظهر 12:42 م
موعد صلاة العصر 3:45 م
توقيت صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:31
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:12 م
توقيت صلاة المغرب 5:36 م
مواقيت صلاة العشاء 6:54 م
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