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خالد صلاح
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منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية يزور مالطا وألمانيا وأوكرانيا

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:07 ص
منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية يزور مالطا وألمانيا وأوكرانيا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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يجري السفير ناثان سيلس منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية مباحثات فى كل مالطا وألمانيا وأوكرانيا فى إطار الجولة التى بدأها أمس الخميس وتستمر حتى 16 فبراير الجارى.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن سيلس يلتقى، ضمن هذه الجولة، بالعاصمة المالطية فاليتا بالمسئولين الحكوميين ويشارك فى اجتماعات مع مسئولى المعهد الدولى للعدالة وحكم القانون.
وأوضحت أن هذه المنظمة قامت، بدعم من الولايات المتحدة، بتدريب أكثر من 5000 شخص فى مجال العدالة الجنائية من أكثر من 123 دولة منذ إنشائها فى عام 2014.
وقالت إن سيلس سينضم إلى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خلال مشاركته (الجمعة) فى مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، كما سيشارك في مناقشات مائدة مستديرة حول الصومال قبل أن يتوجه يوم 16 فبراير إلى العاصمة الأوكرانية كييف لعقد اجتماعات إضافية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.


أمريكا

وزارة الخارجية الأمريكية

مالطا

ألمانيا

أوكرانيا

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