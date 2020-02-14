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محافظ الشرقية يهنئ الملاكم عبد الرحمن عسكر لفوزه ببطولة الجمهورية

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:19 م
محافظ الشرقية يهنئ الملاكم عبد الرحمن عسكر لفوزه ببطولة الجمهورية لاعب الأوليمبي للملاكمة عبد الرحمن عسكر
الشرقية - إيمان مهنى

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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عبد الرحمن نبيل عسكر لاعب المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالشرقية، لفوزه ببطولة الجمهورية والميدالية الذهبية في الملاكمة مواليد 2006، وزن 44 كجم، والتي أقيمت على حلبة نادي بورفؤاد في بورسعيد، بحضور الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ونائب رئيس الاتحاد العربي، متمنياً له ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

 

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

 

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشباب والرياضة والأداء المتميز لجميع العاملين بالمديرية في تقديم كل أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية.

يذكر أن بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2006 شارك فيها 290 ملاكم يمثلون 44 نادي ومركز شباب، والمؤسسات العسكرية، والمشاريع القومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل أكدت مديرية الشباب، أنه تم تطوير 5 مراكز شباب بتكلفة مليون و 400 الف جنيه ‏وهي “مركز شباب ‏سنجها – مركز شباب راغب – مركز شباب أبو العوينات – مركز شباب الصالحية ‏القديمة – مركز شباب قرية السلام “، وجاري ‏تنفيذ مشروع إنشاء المقصورة الرئيسية بإستاد الزقازيق ‏بتكلفة 5 مليون و 850 ألف جنيه بالإضافة إلى تطوير الأندية الرياضية ‏وهي “مركز شباب الحلمية - ‏مركز شباب الجواهرة - مركز شباب بندف - نادي أولاد صقر) بتكلفة 2 مليون و 185 الف جنيه “.

 

 


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