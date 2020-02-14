محافظ الدقهلية يستعرض مشكلة مصانع تدوير القمامة مع وزير التنمية المحلية

فريق المحافظات

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بحضور عدد من مسئولي إدارة البيئة بالمحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة والمتضمنة إنشاء مصانع معاجلة وتدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن ورفع التراكمات اليومية، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة توقف الشركة العاملة فى مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة عن العمل.

وخلال الاجتماع أكد اللواء محمود شعراوى على أهمية وجود حل مستدام لمشكلة المخلفات وعدم تكرار تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة .

وأجري اللواء محمود شعراوى اتصالا بالفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من قيادات الهيئة لبحث القيام ببعض التدخلات السريعة لحل مشكلة المخلفات الصلبة بالدقهلية وتأهيل ونقل التراكمات التاريخية بمقلب القمامة بسندوب و إنشاء مصنع متطور لتدوير القمامة بطاقة استيعابية 1200 طن يومياً لخدمة عدد 7 وحدات محلية .

كما تم خلال اللقاء أيضاً مناقشة إجراءات طرح كراسة الشروط لعمليات المعالجة وتأهيل المصانع الموجودة فى 5 مواقع بالمحافظة، والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل المتولد اليومي من القمامة إلي قلابشو بمركز بلقاس لحين الانتهاء من أعمال تطوير أو ترسية تشغيل المصانع فى الخمس مواقع الموجودة على أرض المحافظة.

ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة والمختصين بالمحافظة ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع وذلك لوضع خطة مستدامة لتطوير المنظومة داخل المحافظة، كما وجه اللواء شعراوى بقيام تلك اللجنة بسرعة زيارة جميع مواقع المعالجة والتخلص النهائى بمناطق سندوب وقلابشو والسنبلاوين وأجا والمنزلة لإعداد الخطة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة إنشاء المحطات الوسيطة المتحركة لخدمة مراكز المحافظة وكذا المحطة الثابتة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن شكره وتقدير للوزير محمود شعراوى على جهوده المتواصلة لمساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة وباقى الملفات التى تهم المواطنين، وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بما يحقق رضا مواطنى الدقهلية على تلك الخدمة الهامة وإعادة الموجه الحضارى لشوارع المحافظة.