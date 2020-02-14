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متنساش الحضن فى عيد الحب.. اعرف فوائده الصحية عليك

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:22 م
متنساش الحضن فى عيد الحب.. اعرف فوائده الصحية عليك الحضن-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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عشان تعيش بصحة جيدة من غير أمراض ولا قلق زود فى "الأحضان"، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن للحضن فوائد عديدة على الصحة، فلا يقتصر الحضن بين الزوجين فقط لكن بين الأم وأبنائها وبين الأصدقاء، وفى عيد الحب ذكر موقع  drwillcole فوائد الحضن الصحية وهى:

فوائد الحضن الصحية

1: أثبتت الدراسات والأبحاث أن للحضن فوائد عديدة على صحة الجسم، ويساعد فى خفض ضغط الدم، وذلك لأن الهرمونات التى يفرزها الجسم بعد العناق تساعد على تعزيز صحة الجسم وضبط مستوى ضغط الدم.

2: الحضن يساعد على فرز هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون العناق والحب، وهو الذى يساعدنا على الترابط وتعزيز الثقة والمودة بين الطرفين.

3: الأحضان تقضى على الخوف، حيث كشفت الدراسات والأبحاث أن العناق يزيل القلق والخوف ويعزز الحالة النفسية.

4: الحضن يقضى على التوتر والإجهاد الشديد، حيث كشفت دراسة أن الأحضان تقلل مستوى الاجهاد والقلق ويساعد على تهدئة الجسم.

5: أثبتت بعض الأبحاث أن الحضن يحسن النوم ويحارب الأرق والقلق.

6: العناق يساعد فى إفراز هرمون الاوكسيتوسين الذى يحد من الحاجة الشديدة لتناول الطعام وبالتالي فهو يساعد في انقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة بشكل غير مباشر.

7: أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن الأحضان تساعد على تخفيف الألم، وذلك لأن هرمون الاوكسيتوسين يعمل على تخفيف الألم والالتهاب، وخصوصا لمن يعانون من الامراض السرطانية.

8: الحضن يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات، كما أنه يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحد من خطر الإصابة بالتقرحات والالتهابات.


الحضن

تاثير الحضن

فوائد الحضن

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