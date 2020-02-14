سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قرقاش: مواقف الإمارات العقلانية محل تقدير وعلاقاتنا مع ألمانيا إيجابية

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:45 ص
قرقاش: مواقف الإمارات العقلانية محل تقدير وعلاقاتنا مع ألمانيا إيجابية قرقاش وأندرياس ميشايلس
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، عن إجرائه ‏مشاورات سياسية ناجحة فى وزارة الخارجية الألمانية، تناولت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء، وأن العلاقة مع ألمانيا تتقدم وبزخم إيجابى.

EQt-DM2UUAEgOpP

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "مشاورات سياسية ناجحة فى وزارة الخارجية الألمانية، تناولت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء، علاقاتنا مع ألمانيا تتقدم وبزخم إيجابى".

قرقاش
قرقاش

وعقدت فى العاصمة الألمانية برلين، الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين دولة الامارات العربية المتحدة وألمانيا الاتحادية، ترأس وفد الامارات وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، وعن الجانب الألمانى وزير الدولة فى وزارة الخارجية الألمانية، أندرياس ميشايلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تطويرها فى شتى المجالات، وثمّن الجانبان تنوع هذه العلاقات وتطورها متطلعين إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

 كما تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد قرقاش على أهمية هذه المشاورات فى تعزيز التعاون الثنائى وتوضيح وجهات النظر وتبادل الآراء تجاه القضايا ذات الأولوية، مشيراً إلى أن نهج دولة الامارات ومصداقيته محل تقدير ملموس لما يتصف به من قراءة واقعية للتطورات الإقليمية، كما أكد على ضرورة استمرار التواصل السياسى عبر مثل هذه الاجتماعات لما لها من نتائج إيجابية فى تعزيز التعاون السياسى، مشيراً إلى التقارب الكبير بين البلدين فى الملفات الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمن وزير الدولة الألمانى العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات والتعاون المشترك فى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معبراً عن تقدير بلاده الكبير لهذه العلاقة المتميزة.

 

 


أنور قرقاش

الامارات

المانيا

الخارجية الالمانية

خارجية المانيا

العلاقات الإماراتية الالمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة