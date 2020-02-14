قرقاش: مواقف الإمارات العقلانية محل تقدير وعلاقاتنا مع ألمانيا إيجابية

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، عن إجرائه ‏مشاورات سياسية ناجحة فى وزارة الخارجية الألمانية، تناولت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء، وأن العلاقة مع ألمانيا تتقدم وبزخم إيجابى.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "مشاورات سياسية ناجحة فى وزارة الخارجية الألمانية، تناولت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء، علاقاتنا مع ألمانيا تتقدم وبزخم إيجابى".



قرقاش

وعقدت فى العاصمة الألمانية برلين، الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين دولة الامارات العربية المتحدة وألمانيا الاتحادية، ترأس وفد الامارات وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، وعن الجانب الألمانى وزير الدولة فى وزارة الخارجية الألمانية، أندرياس ميشايلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تطويرها فى شتى المجالات، وثمّن الجانبان تنوع هذه العلاقات وتطورها متطلعين إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد قرقاش على أهمية هذه المشاورات فى تعزيز التعاون الثنائى وتوضيح وجهات النظر وتبادل الآراء تجاه القضايا ذات الأولوية، مشيراً إلى أن نهج دولة الامارات ومصداقيته محل تقدير ملموس لما يتصف به من قراءة واقعية للتطورات الإقليمية، كما أكد على ضرورة استمرار التواصل السياسى عبر مثل هذه الاجتماعات لما لها من نتائج إيجابية فى تعزيز التعاون السياسى، مشيراً إلى التقارب الكبير بين البلدين فى الملفات الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمن وزير الدولة الألمانى العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات والتعاون المشترك فى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معبراً عن تقدير بلاده الكبير لهذه العلاقة المتميزة.