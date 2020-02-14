غلق الطريق المؤدى إلى مستشفى العديسات التخصصى للأطفال بالطود 10 أيام

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بأنه من المقرر أن يتم مساء اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، غلق طريق المستشفى التخصصي للأطفال بالعديسات بحري، وذلك للسيارات فقط لمدة 10 أيام لحين الانتهاء من أعمال الصرف الصحي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، والتي من المقرر أن تدخل فى منظومة التأمين الصحى الشامل المقرر انطلاقها بمحافظة الأقصر رسمياً مطلع شهر مارس المقبل.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه انطلقت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة العميد يحيى أبو زيد رئيس الهيئة، مطلع العام الجاري في البدء بأعمال إقامة محطة صرف صحى مدمجة لخدمة مستشفى العديسات الجديدة، وذلك للمساهمة فى حل أزمة الصرف الصحي بالمستشفى الجديدة بعد افتتاحها تجريبياً، حيث أن تلك المحطة يجري العمل على إنهاء أعمال تشغيلها عقب الانتهاء من أعمال إنشاء المحطة فوراً لخدمة المستشفى بالكامل، موضحاً أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الأقصر للتغلب على مشكلة الصرف الصحي للمستشفى، لافتاً إلى أنه تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتوصيل مرافق الصرف الصحي للمستشفى، وتم التوصل إلى حل نهائي للتغلب على المشكلة يقضي بإنشاء محطة صرف صحى مدمجة، حيث وافق اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على إنشاء المحطة وتنفيذ المشروع الذي تموله وزارة الصحة.

وقال العميد يحيى أبو زيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه يتم إنشاء خط طرد للتخلص من مياه الصرف بمسافة 1400 متر يمر بطريق المستشفى وترعة الكلابية، منوهاً أن قرى العديسات بحرى وقبلى سيتم خدمتها عن طريق مشروع صرف صحى يتم تمويله من قرض البنك الأفريقي، وسيتم تنفيذه بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.