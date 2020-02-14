صندوق النقد: باكستان أوفت بالأهداف الاقتصادية..وقدمت أداءً أفضل

إسلام آباد /أ ش أ/

أعلن صندوق النقد الدولى، أن باكستان أوفت بجميع الأهداف الاقتصادية التى أسندها إليها مجلس الإدارة، وقدمت أداء أفضل فى جميع القطاعات منذ شهر ديسمبر الماضي.

ونقل بيان صحفى - يتعلق بالمفاوضات بين باكستان وصندوق النقد الدولى أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة - عن الهيئة الدولية قولها إن التنفيذ السريع لبرامجها سيساعد مجلس الإدارة للتوصل إلى قرار بشأن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق للبلاد على وجه السرعة.

وأضاف الصندوق "أنه خلال الشهور القليلة الماضية حققت باكستان تقدمًا"، مشيرًا إلى أن "السياسات الاقتصادية المستقرة أدت إلى إجراء إصلاحات بسرعة".

وكان وفد من صندوق النقد الدولى قد وصل إلى باكستان فى وقت سابق الشهر الجارى لعقد محادثات مع الحكومة ومراجعة أداءها الاقتصادي.

ويعتزم الوفد تقديم تقريرًا مبنى على ما سيقرره بشأن الموافقة على منح البلاد شريحة بقيمة 460 مليون دولار من ضمن حزمة خطة إنقاذ مدتها ثلاثة سنوات بقيمة 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليها خلال شهر يوليو الماضي.