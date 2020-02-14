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شاهد.. عملية تحنيط الحوت النافق بمعهد علوم البحار في الغردقة

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:19 م
شاهد.. عملية تحنيط الحوت النافق بمعهد علوم البحار في الغردقة تحنيط الحوت
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يجري خبراء التحنيط بمعهد علوم البحار في مدينة الغردقة، برئاسة الدكتور محمود عبد الراضي عميد المعهد، عملية تحنيط للحوت القاتل الذي تم العثور عليه نافقا مساء الأربعاء المقبل على شاطئ إحدى القرية السياحية بمدينة الغردقة، حيث تم نقله بمعهد علوم البحار لتحنيطه.

من جانبه قال الدكتور محمود عبد الراضي دار عميد معهد علوم البحار بمدينة الغردقة، أنه منذ الأربعاء الماضي يقوم كل من علام إسماعيل، وعبد الحميد عبد الوهاب، وزرقاوي محمد حداد، وعبد الكريم رشوان خبراء التحنيط بمعهد علوم البحار بعملية تحنيط الحوت القاتل.

وأضاف عميد معهد علوم البحار بالغردقة، أنه بدأت عملية التحنيط بفصل اللحم عن الجلد، ثم تمليحه  لإزالة الرطوبة من الجلد، وكذلك دفن الهيكل العظمي ووضع جير عليه للتخلص من اللحوم المتبقية عليه،وبعد ذلك سيتم وضع مواد مانعة للتسوس على الجلد ثم إعادته مرة أخرى كما هو بدون الهيكل العظمي.

وكشف عبد الراضي لـ"اليوم السابع" أن عملية التحنيط ستنتهي بعد 15 يوما، ثم عرضه بمتحف علوم البحار، بعد تركيبه على الشكل الذي كان عليه، مؤكدا أن الهيكل العظمي بعد دفنه ووضع الجيربه، يتم إخراجه بعد 6 أشهر، مؤكدا ان وزن الحوت القاتل 3 طن.

كانت عثرت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر الأربعاء الماضي على حوت نافق بشواطئ إحدى القرى السياحية جنوب مدينة الغردقة، والذى يبلغ طوله حوالى 5 أمتار، وتم نقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وتحنيطه ووضعه بمتحف الأحياء البحرية بمعهد علوم البحار.

من جانبه قال الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، إنه ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر يفيد بالعثور على حوت نافق بالقرب من شواطئ إحدى القرى السياحية بالغردقة، وانتقلت على الفور لجنة من محميات البحر الأحمر لمعاينة الحوت .

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحوت من نوعية “ الحوت القاتل الكاذب"(False killer whale"  وهو من فصيلة الدرافين ويبلغ طوله 5 أمتار وتم نقله من إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وكذلك تحنيطه لوضعه بالمتحف الخاص بعهد علوم البحار.

تحنيط الحوت (1)
 
تحنيط الحوت (2)
 
تحنيط الحوت (3)
 
تحنيط الحوت (4)
 
تحنيط الحوت (5)
 
تحنيط الحوت (6)
 
تحنيط الحوت (7)

البحر الاحمر

الغردقة

الحوت القاتل الكاذب

معهد علوم البحار

تحنيط الحوت القاتل

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