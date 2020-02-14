سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بسوهاج

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:23 م
سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بسوهاج المتهمان
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بزعم توظيفها بمجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بسوهاج.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغاً من (6 مواطنين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (725,000 جنيه)، لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم  - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج)، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (سبعمائة خمسة وعشرون ألف جنيه)، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم .

وتم كشف ملابسات واقعة ما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (6 مواطنين آخرين - جميعهم مقيمين دائرة مركز سوهاج)، بقيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية وحصوله على مبالغ ماليه من الشاكيين بلغ إجماليها (545,000 ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما، وبمواجهتهما أقروا بإرتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


نصب

احتيال

الاستيلاء على أموال المواطنينن اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة