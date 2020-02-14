سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بسوهاج

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بزعم توظيفها بمجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بسوهاج.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغاً من (6 مواطنين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (725,000 جنيه)، لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج)، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (سبعمائة خمسة وعشرون ألف جنيه)، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم .

وتم كشف ملابسات واقعة ما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (6 مواطنين آخرين - جميعهم مقيمين دائرة مركز سوهاج)، بقيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية وحصوله على مبالغ ماليه من الشاكيين بلغ إجماليها (545,000 ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما، وبمواجهتهما أقروا بإرتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.