خلال 24 ساعة.. ضبط 343 طن مواد غذائية مغشوشة على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي _ عبد الله محمود

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة، لضبط جميع المخالفات والقضايا المتنوعة، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، حيث أسفرت جهودها تلك الحملات خلال الـــ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأثمرت الحملات عن ضبط ( 4 محلات أسمدة ومبيدات – مصنع أسمدة "بدون ترخيص") بنطاق مديريتى أمن الفيوم والشرقية بمضبوطات وزنت (9,5 طن مواد خام صلبة وبودرة – 1922 عبوة معبأة بأسمدة ومخصبات ) منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الأسمدة والمخصبات ومنتهية الصلاحية ، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.



جانب من المضبوطات

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط (31) سيارة بنطاق مديريتى أمن القليوبية والفيوم لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط (22) مصنع مخالف وتشوين مواد البناء بنطاق مديرية أمن الفيوم – لإرتكابه المخالفات الآتية لعدم وجود (سجل بيئى – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة - عدم وجود سجل الحالة البيئية أو موافقة الجهات المختصة - عدم وجود سجل التخلص الأمن من المخلفات الصلبة ) ،ضبط (5) مصانع مخالفة بنطاق مديرية أمن الفيوم بمضبوطات بلغت ( 343,5 طن مواد غذائية) .

وأثمرت جهود الحملات بإشراف اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية عن ضبط (35) قضية " غزل مخالف – جوابى صيد مخالفة – مركب صيد بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون الصيد ، بنطاق مديريتى أمن القليوبية والفيوم، وضبط (11) قضية متنوعة عبارة عن (مخالفة شروط الترخيص ، عدم إكتمال الطاقم الملاحى ، عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ ، حمولة زائدة) بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.