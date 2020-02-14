جامعة الإسكندرية تستقبل سفير أمريكا بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون الأكاديمى

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، السفير جوناثان كوهين، سفيرالولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، ومسئولي الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية المختلفة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء مجالات التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات والمراكز البحثية الأمريكية، موضحاً أن الجامعة لديها اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة مع العديد من الجامعات الأمريكية، ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية بصدد توقيع اتفاقية مع جامعة أوشن الأمريكية لتفعيل نظام الكليات المجتمعية داخل مصر وهو النظام الذى يتيح للدارسين الحصول على شهادة بعد سنتين، واستكمال الدراسة بجامعة الإسكندرية، أو إحدى الجامعات الأمريكية لمدة سنتين أخيرتين، والحصول على شهادة مشتركة من الجامعتين، فضلا عن التعاون مع جامعات فيرجينيا تك، والٱباما، وبرمنجهام الأمريكية على مستوى الدراسات العليا والبكالوريوس، وأضاف ان الجامعة أنشأت مركزين للتطوير الوظيفي والمهني بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، ومركز التميز فى مجال علوم المياه والذي فازت الجامعة بإنشائه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، وقال رئيس الجامعة أن جامعة الإسكندرية تعد أول جامعة مصرية تقوم بتطبيق نظام الساعات المعتمدة الذى أصبحت تتبعه معظم الجامعات على مستوى العالم، وعن فرص العمل للطلاب بعد التخرج قال الكردي أن الجامعة انشات مركز ريادة الأعمال لتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم بمهارات سوق العمل، كما أضافت مقرر الزامى على جميع طلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال هذا المركز .

وأشار الكردى، إلى بدء الدراسة بكلية الحوسبة وعلوم البيانات، والتى تأتى تماشياً مع التطور العلمى والتكنولوجى الهائل فى العالم، وأهمية مواكبة جامعة الإسكندرية لهذا التطور، وقال رئيس الجامعة ان توجه الجامعة فى المستقبل سيكون نحو التعاون فى مجالات التعلم الجديدة بطريقة أونلاين وto face face، بالإضافة إلى إنشاء كليات تكنولوجية لحاجة سوق العمل إلى فنيين مؤهلين على اعلى مستوى في المجالات المختلفة، وانشاء كليات جديدة فى المجالات التي يحتاجها سوق العمل.

ومن جانبه أكد السفير حرص بلاده على تطوير العلاقات مع جامعة الإسكندرية والتوسع في تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريـس والطلاب بالإضافة إلى التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية الاخرى، والتعاون أيضاً من خلال مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب للتعرف على اللغة والثقافة المصرية.