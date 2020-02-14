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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:15 م
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة-ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، حيث أفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط العراقية 104 المتجهة إلى السلمانية ساعتين لعطل فني، كما تأخرت الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 

وأوضحت المصادر أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول اوروبية ، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها ،حيث لم يتلقي برج المراقبة إيه اخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار ، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم  .

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض  المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.
 
 
 
 

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