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انعقاد مؤتمر "أصدقاء السودان" فى السويد الاثنين المقبل

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:02 م
انعقاد مؤتمر "أصدقاء السودان" فى السويد الاثنين المقبل عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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تُعقد الدورة الثالثة لمؤتمر "أصدقاء السودان"، يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، فى العاصمة السويدية استكهولم، بمشاركة الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ومن المقرر، أن يشهد المؤتمر عرض أهم المشروعات التنموية التى يرغب السودان فى تمويلها من قبل المانحين، كما ستتم مناقشة خطة السودان لشبكات الحماية الاجتماعية التى تمول من قبل الدولة.

وقال وزير المالية السوداني، الذى توجه اليوم إلى السويد، فى تصريحات صحفية، إنه تم عرض مشروع الموازنة لعام 2020 فى الاجتماع التحضيرى لوفد "أصدقاء السودان" الأسبوع الماضي، فى جلسة استباقية بالخرطوم.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع الدول المانحة فى إدارة الموارد والبرامج، بغرض زيادة الفاعلية والاستفادة منها فى هذه الجولة حتى نواكب متغيرات المرحلة القادمة.

وملتقى "أصدقاء السودان" أسس فى عام 2018، كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة فى عام 2019، ويضم مجموعة من الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية.

 


أصدقاء السودان

أخبار السودان

السويد

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