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انتصار مؤقت لأمازون على ترامب بقرار وقف عقد البنتاجون بقيمة 10 مليار دولار

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:51 ص
انتصار مؤقت لأمازون على ترامب بقرار وقف عقد البنتاجون بقيمة 10 مليار دولار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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حققت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية انتصارا مؤقتا على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعدما أمرت قاضية فيدرالية فى واشنطن شركة مايكروسوفت أمس الخميس، بوقف العمل على عقد الحوسبة السحابية لصالح البنتاجون، والذى تبلغ قيمته 10 مليار دولار، وتقول أمازون إنها خسرته لأن الرئيس دونالد ترامب أراد ذلك.

وأمرت القاضية باترشيا كامبل سميث بوقف العمل على المشروع المعروف باسم مشروع البنية التحتية الدفاعية المشتركة "JEDI" حتى يتم حل النزاع القانونى لأمازون، ويعد هذا العقد الذى يستمر لعشر سنوات واحدا من أطول العقود التكنولوجية من البنتاجون، وكان من المقرر أن تبدأ مايكروسوفت العمل فيه هذا الشهر.

وقالت صحيفة نيوويرك تايمز إلى القرار يزيد من الحرج المحيط بهذه الصفقة المربحة، والتى كانت جائزة كبرى فى صناعة التكنولوجيا، ويصعد المعركة القانونية حول تحويل أنظمة الحوسبة السحابية العسكرية. وكان ينظر إلى أمازون على أنها الفائز الأول بعقد JEDI، لكن وزارة الدفاع منحته لشركة مايكروسوفت فى أكتوبر الماضى.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية قد ذكرت قبل أيام إن شركة أمازون تسعى لأن يتم استجواب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن خسارة الشركة للعقد، ورفعت بعدها أمازون دعوى قضائية جادلت فيها بأن تدخل ترامب وانحيازه ضد الشركة قد أضر بفرصها.

وينطوى هذا المشروع على تخزين ومعالجة كميات هائلة من البيانات السرية، ويسمح للجيش الأمريكى بتحسين الاتصالات مع الجنود فى المعارك واستخدام الذكاء الاصطناعى لتسريع قدراته فى التخطيط للقتال والحرب.

وكان البنتاجون يستعد لإعلان القرار بشأن اختيار أمازون أو مايكروسوفت عندما دخل ترامب فى المعركة بشكل صريح فى يوليو، حيث قال فى هذا الوقت إن شركات أخرى أخبرته أن العقد لم يتم إجراء العطاءات عليه بشكل تنافسى، وقال إن إدارته ستبحث بشكل عميق فى هذا الأمر.

كما احتجت شركة أوراكل أيضا بعد أن تم إقصاؤها هى وIBM فى جولة سابقة من العطاءات.


دونالد ترامب

امازون

عقد البنتاجون

مايكروسوفت

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