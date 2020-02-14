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المؤشر نيكى ينخفض 0.48% فى بداية التعاملات ببورصة طوكيو

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:27 ص
المؤشر نيكى ينخفض 0.48% فى بداية التعاملات ببورصة طوكيو المؤشر نيكى
رويترز

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انخفض المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وهبط نيكى 0.48 فى المئة إلى 23714.52 نقطة فى حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 فى المئة إلى 1704.04 نقطة.

ويأتى الانخفاض فى أعقاب ارتفاع شهدته بورصة طوكيو للأوراق المالية فى الأيام الماضية، مع صعود سهم مجموعة سوفت بنك بعدما أقر قاض اتحادى أمريكى صفقة اندماج بين وحدتها اللاسلكية فى الولايات المتحدة سبرينت وتى موبايل يو.إس.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 11.9 % لتصبح المجموعة ثانى أكبر شركة فى البلاد من حيث القيمة السوقية بعدما رفض قاض أمريكى دعاوى احتكار بشأن صفقة مقترحة لاستحواذ تى موبايل يو.إس على سبرينت.

وتتيح الصفقة لمجموعة سوفت بنك، التى أعلنت عن نتائج أعمالها بعد إغلاق السوق اليوم الأربعاء، بيع أحد الأصول التى تعانى من مشاكل فى الوقت الذى تواجه فيه استثمارات كبرى أخرى للشركة شكوكا. ونزل سهم المجموعة التكنولوجية 20 % منذ بداية العام.

 

 

 

 

 


المؤشر نيكى

بورصة طوكيو

المؤشر توبكس

اقتصاد وبورصة

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