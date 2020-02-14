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خالد صلاح
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الطيران الدولى: شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر فادحة بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:06 ص
الطيران الدولى: شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر فادحة بسبب فيروس كورونا حركة طيران - صورة أرشيفية
مونتريال أ ش أ

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 أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي، "إيكاو"، أن شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر بمليارات الدولارات جراء فيروس "كورونا الجديد"، وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، "أن أرباح شركات الطيران العالمية سجلت "تراجعاً محتملاً بين 4 إلى 5 مليارات دولار".

وأضافت أن حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وأن 50 شركة طيران أخرى قلّصت عملياتها الجوية ذات الصلة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40% في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين، لافتة إلى أن الربع الأول من العام الجاري سجل "انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب، أي أقل بما بين 4ر16 و6ر19 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه شركات الطيران".

وأوضحت "إيكاو" أنه قبل الوباء، كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9% على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019.

 

 


طيران ايكاو

فيروس كورونا

الطيران

خسائر

شركات الطيران

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