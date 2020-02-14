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الصحة العالمية: فريق من المنظمة يصل الصين للمساعدة فى الوصول لعلاج كورونا

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:57 م
الصحة العالمية: فريق من المنظمة يصل الصين للمساعدة فى الوصول لعلاج كورونا كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فريق من المنظمة  سيصل الصين قريبا للمساعدة في بحث فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وأضافت، " فريقنا الذي سيصل الصين يضم 12 خبيرا"، مردفة:"فريقنا سيركز على فهم طرق انتقال فيروس كورونا وفاعلية الإجراءات الصينية".

وتابعت المنظمة، "نحتاج لمعرفة ظروف إصابة 1760 من العاملين بالقطاع الصحي الصيني بفيروس كورونا".

وكانت شركة جوجل كشفت عن أكثر 10 أسئلة يتم البحث عنها خلال محرك البحث والمرتبطة بفيروس "كورونا" القاتل، المعروف رسميا باسم  Covid-19، حيث انتقل الناس إلى محرك البحث للعثور على مزيد من المعلومات عنه بعد أن تفشي الفيروس وأودى بحياه الالاف في عدد من دول العالم

وطرح الباحثين على محرك البحث " جوجل "  أسئلة حول الأعراض، وعدد المرضى الذين ماتوا حتى الآن، بسبب عدوى "كورونا" الجديدة القاتلة وقدم متحدث باسم محرك البحث الأكثر شهر " جوجل " الأسئلة الأكثر شيوعا عن الفيروس، وكذلك ما قدمته منظمة الصحة العالمية وإدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) الإجابات المطلوبة.

 

كورونا

الصحه العالميه

فيروس كورونا

الصين

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