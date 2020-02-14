سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تتابع القمح بالغربية.. وتؤكد: المحصول مبشر بالخير

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:40 م
"الزراعة" تتابع القمح بالغربية.. وتؤكد: المحصول مبشر بالخير الزراعة تتابع القمح بالغربية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه فى إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة المتابعة الميدانية للزراعات الشتوية والتفاعل مع مشاكل المزراعين على أرض الواقع ، قام وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية يتكون من الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد والدكتورة هيام محجوب رئيس قسم بحوث القمح وأعضاء الفريق العلمى للحملة القومية للقمح والمرشدين الزراعيين بالغربية بزيارة حقول القمح للوقوف على حالة المحصول بالمحافظة.

الزراعة (1)

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية أن الحالة العامة جيدة والمحصول مبشر بالخير وتم التنبيه على ضرورة متابعة حقول القمح ورش المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة فى حالة ظهور اى إصابة واختتمت الزيارة بزيارة محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومتابعة البرنامج البحثى للقمح.

فيما أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تعليمات مشددة لمديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة التواجد الميدانى فى الحقول لمتابعة تنفيذ النصائح والارشادات الدورية التى تصدرها الوزارة للاطمئنان على المحاصيل ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التى تواجه المزارعين على أرض الواقع.

الزراعة (2)

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، إن هناك حملة قومية للقمح بجميع المحافظات أثناء وبعد حصاد المحصول لتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين ، مضيفا إن من مهام الحملة القومية للقمح تجوب جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة محصول القمح لزيادة الانتاج وتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين ، وتضم الحملة العديد من اللجان منها بحوث القمح ،وأمراض النبات، وإنتاج وفحص التقاوى، والمعمل المركزى للحشائش، وتقيم الحملة التجمعات الإرشادية والندوات والدروس العلمية والعملية ويحضرها آلاف المزارعين وطلاب المدارس الثانوية الزراعية.

الزراعة (3)
 
الزراعة (4)

محصول القمح

زراعات القمح

البحوث الزراعية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سنابل الخير.. مساحات الذهب الأصفر تتخطى 3 ملايين و300 ألف فدان.. حملة قومية لزيادة الإنتاج ولجان متخصصة لمتابعة طرد السنابل.. "الحقول الإرشادية" زاد محصول القمح 22%.. و"القصير" يكلف بالتواجد الميدانى بالغيطان

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:00 م

الزراعة: ارتفاع مساحات زراعات القمح لـ3.3 مليون فدان.. وجارى الحصر

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:21 ص

الزراعة تتابع حقول إنتاج تقاوى الإكثار لمحاصيل القمح والفول والشعير

الخميس، 13 فبراير 2020 05:13 م

"زراعة الشرقية" تنظم ندوات للفلاحين لترشيد استخدم المياه فى زراعة القمح

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة