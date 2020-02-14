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الدفاع الروسية: العسكريين الأتراك يقدمون معلومات خاطئة عن خسائر الجيش السوري

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:19 م
الدفاع الروسية: العسكريين الأتراك يقدمون معلومات خاطئة عن خسائر الجيش السوري المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
كتب عامر مصطفى

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قالت فضائية سكاي نيوز، أن وزارة الدفاع الروسية شككت بصحة معطيات أنقرة عن خسائر الجيش السوري واتهمت العسكريين الأتراك بتعمد تقديم معلومات مزورة الى القيادة التركية.

وظهر اليوم أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل ، أن روسيا أكدت بأن مروحية النظام السوري التي تم إسقاطها في ريف حلب تم استهدافها من نقطة مراقبة تركية.

وطالب قياديو المجلس العسكرى التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الجيش السورى بتعزيز تواجد قواتهم فى مناطق خط التماس مع الجيش التركى والفصائل المواليه له بريف الرقة الشمالى بشكل عام ومحيط منطقة عين عيسى والطريق الدولى بشكل خاص، جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الطبقة العسكرى التابع لـ (قسد)، جرى فى مطار الطبقة العسكري، بين قياديين منه وضباط من الجيش السوري؛ لمناقشة آخر التطورات فى المنطقة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية

وأشار إلى أن ضباطا من قوات الجيش السوري، أكدوا أنهم سوف يسعون إلى إرسال المزيد من العناصر والعتاد العسكرى إلى مناطق ريف الرقة الشمالى خلال الفترة المقبلة.

ودعت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية حول الأحداث الجارية فى سوريا وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الأوضاع فى محافظة إدلب.

وأضافت الوزارة أنها "تشعر بالارتباك" من التصريحات التى أدلى بها زعيم الحزب القومي، شريك حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الحكم، والتى حاول فيها، على حد وصف الوزارة، تحميل روسيا والحكومة السورية مسؤولية مقتل جنود أتراك فى سوريا.


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