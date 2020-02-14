الداخلية توجه قافلة خدمية إنسانية وطبية لقرية جنيفة بالسويس

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

وجهت وزارة الداخليةقافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى ( قرية جنيفة بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس )، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن السويس وقطاعى ( الأحوال المدنية – الخدمات الطبية ) .

ووزع رجال ألأمن خلال القافلة كافة المساعدات العينية على المواطنين ، تمثلت في ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان لهم .



جانب من القافلة جانب من القافلة

وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات ، التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر ، تم استخراج الأوراق الثبوتية وفحص وتجديد تراخيص السيارات لعدد من المواطنين من قاطنى قرية جنيفة بمحافظة السويس .

ويعد "الأمن الإنسانى الشامل" على رأس أولويات وزارة الداخلية، حيث لم يخل اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعديه وضباطه، إلا وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان.



رجال الأمن خلال تقديم المساعدات الانسانية لمواطنى قرية جنيفة رجال الأمن خلال تقديم المساعدات الانسانية لمواطنى قرية جنيفة

ويعد صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هى أحد أهم ثوابت العمل الأمنى، حيث حرصت وزارة الداخلية بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لاستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتم إيفاد 93 قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت "2382 طبيبا، 1267 ممرضا وفنيا" لتقديم خدمة طبية متميزة، وقعت الكشف الطبى على 58323 مواطن، وتم وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، وإيفاد 59 قافلة طبية إلى السجون.

وتم عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.

وإدراكًا لأهمية دور المرأة المصرية، تم استحداث إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وافتتاح فروع لها بكافة مديريات الأمن، وتقديم الرعاية المتكاملة المادية والاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين من خلال إنشاء كيان بالوزارة منوط به متابعة تقديم تلك الخدمات.