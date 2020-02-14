الداخلية تستقبل الطلاب في قطاعات النجدة والمرور والحماية المدنية.. صور

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نظمت قطاعات وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية برنامجا يتضمن "تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية)، حتى يتعرف الطلاب على دور رجال الشرطة فى المحافظة على الأرواح والممتلكات، واستعراض المُعدات والتجهيزات، وشرح الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية، بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس.

و قام عدد من طلاب إحدى مدارس التعليم الأساسى بمديرية أمن المنوفية، بزيارة مركز شرطة أشمون، وقد تم خلال تلك الزيارات توزيع بعض المطبوعات التى تنمى روح الولاء والانتماء للوطن، كما قام عدد من طلبة إحدى المدارس الإعدادية والثانوية بمديرية أمن دمياط، بزيارة لإدارة الحماية المدنية، من ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن ( الغربية ، البحر الأحمر ، الشرقية ، الفيوم ، المنيا ، سوهاج ، قنا ) بزيارة عدد من المدارس، وتوزيع الهدايا على الطلبة .

وفى ذات السياق قام وفد من إدارتي الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية، بعقد ندوة تثقيفية بكليتى (العلوم – الطب ) بجامعة الزقازيق، بحضور العديد من الطلاب، لتعرفهم على دور وجهود رجال إدارتي الحماية المدنية والمرور بالشرقية، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب وعمل بيانات عمليه وعرض فيديوهات للوقاية من أخطار الحريق مما كان له الأثر الإيجابي عليهم .





















وكانت وزارة الداخلية افتتحت وطورت عددا من المنشآت الشرطية بمديرية أمن بورسعيد احتفالا بعيد الشرطة، وفى إطار إستراتيجية أجهزة وزارة الداخلية الأمنية والمعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وإرتيادها مدارج الجودة والإتقان.. وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.. وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إفتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور بسهولة ويسر.

وأناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعده لمنطقة القناة، ومدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد، حيث تم افتتاح قسم شرطة الجنوب ثان بعد إنشاءه وتجهيزه لإستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها وإفتتاح وحدة تراخيص الملاكى والمنطقة الحرة بمنطقة الإسراء بحى الضواحى وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمترددين على الوحدة وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق قسم شرطة العرب من الداخل والخارج وتجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاثات لإستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق إدارة الحماية المدنية ، وإنشاء مركز للمتدربين مجهز بأحدث الإمكانيات وفقاً لخطط التطوير المستهدفة.