الداخلية تستقبل الطلاب في قطاعات النجدة والمرور والحماية المدنية.. صور

نظمت قطاعات وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية برنامجا يتضمن "تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية)، حتى يتعرف الطلاب على دور رجال الشرطة فى المحافظة على الأرواح والممتلكات، واستعراض المُعدات والتجهيزات، وشرح الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب.
جاء ذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية، بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس.
و قام عدد من طلاب إحدى مدارس التعليم الأساسى بمديرية أمن المنوفية، بزيارة مركز شرطة أشمون، وقد تم خلال تلك الزيارات توزيع بعض المطبوعات التى تنمى روح الولاء والانتماء للوطن، كما قام عدد من طلبة إحدى المدارس الإعدادية والثانوية بمديرية أمن دمياط، بزيارة لإدارة الحماية المدنية، من ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن ( الغربية ، البحر الأحمر ، الشرقية ، الفيوم ، المنيا ، سوهاج ، قنا ) بزيارة عدد من المدارس، وتوزيع الهدايا على الطلبة .
وفى ذات السياق قام وفد من إدارتي الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية، بعقد ندوة تثقيفية بكليتى (العلوم – الطب ) بجامعة الزقازيق، بحضور العديد من الطلاب، لتعرفهم على دور وجهود رجال إدارتي الحماية المدنية والمرور بالشرقية، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب وعمل بيانات عمليه وعرض فيديوهات للوقاية من أخطار الحريق مما كان له الأثر الإيجابي عليهم .
وكانت وزارة الداخلية افتتحت وطورت عددا من المنشآت الشرطية بمديرية أمن بورسعيد احتفالا بعيد الشرطة، وفى إطار إستراتيجية أجهزة وزارة الداخلية الأمنية والمعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وإرتيادها مدارج الجودة والإتقان.. وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.. وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إفتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور بسهولة ويسر.
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