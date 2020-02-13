وكالة الطاقة الدولية: كورونا خفض حركة السفر الجوى الدولية فى الصين 70%

لندن (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن المراحل الأولى من أزمة تفشى فيروس كورونا أدت إلى انخفاض نسبته 70 بالمئة فى حركة السفر الجوى العالمية فى الصين بينما تراجعت حركة السفر المحلية 50 بالمئة.

وقلص هذا توقعات الوكالة لطلب الصين على وقود الطائرات فى الربع الأول بنسبة 14 بالمئة أو ما يعادل 125 ألف برميل يوميا وتوقعاتها للربع الثانى بنسبة 15 بالمئة أو ما يعادل 140 ألف برميل يوميا.

وخفض هذا إجمالا توقعات الوكالة لطلب الوقود فى آسيا بنسبة خمسة بالمئة للربع الأول وثمانية بالمئة للربع الثانى مقابل توقعات سابقة فى الشهر الماضي.

وقالت وكالة الطاقة إنها قلصت توقعاتها لطلب الصين على البنزين للربع الجارى بنسبة 13 بالمئة أو ما يعادل 420 ألف برميل يوميا لكنها أضافت أنها تتوقع أن يتلقى الطلب بعض الدعم فى الربع القادم من أناس يتجنبون وسائل النقل العام.