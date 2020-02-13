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وكالة الطاقة الدولية: روسيا تنفذ صفقة "أوبك+" في شهر يناير بنسبة 78 %

الخميس، 13 فبراير 2020 12:52 م
وكالة الطاقة الدولية: روسيا تنفذ صفقة "أوبك+" في شهر يناير بنسبة 78 % براميل نفط
وكالات

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على الرغم من موافقة روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 70 ألف برميل يوميا منذ بداية يناير، ارتفع إنتاج النفط فى روسيا بمقدار 20 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 11.29 مليون برميل.

ووفقاً لموقع "سبوتينك"، وبيانات الوكالة، انخفض مستوى إنتاج النفط فى روسيا بشهرنوفمبر بمقدار 130 ألف برميل يومياً، مقارنة أكتوبر، حتى 11.24 مليون برميل يومياً، ولكنه بقي أعلى بـ55 ألف برميل من المؤشر المحدد في إطار صفقة "أوبك+".

إن الاتفاق بين أوبك وعدد من الدول خارج المنظمة (أوبك +) بشأن تخفيض إنتاج النفط مستمر منذ بداية عام 2017، وتم تمديده مرارا، بحسب الظروف، وبالتالي، ينص الاتفاق على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا من مستوى الإنتاج من أكتوبر 2018 إلى نهاية 2019، ووفقًا لاتفاقيات التحالف الجديدة

ومن بين الدول التي أوفت بشروط الصفقة، فوق المطلوب، كازاخستان، حيث اقتربت نسبة تنفيذها إلى 300 %، ودخلت في قائمة هذه الدول أيضاً المكسيك وأذربيجان.

يذكر أنه في أوائل يوليو 2019، وافقت دول "أوبك+"، بالإجماع، على تمديد صفقة تخفيض إنتاج النفط في ظل الظروف الحالية، لمدة 9 أشهر أخرى، حتى نهاية مارس 2020.

ويعتبر الاتفاق بين "أوبك" وعدد من الدول من خارجها وفق ما يسمى بـ "أوبك+"، بشأن خفض إنتاج النفط سارى المفعول منذ بداية عام 2017، وفي النصف الأول من عام 2019، تم الاتفاق على حجم تخفيض بـ 1.2 مليون برميل يومياً، من مستوى أكتوبر 2018، أخذت روسيا على عاتقها 228 ألف برميل.  


نفط

براميل نفط

اوبك

روسيا

كازخستان

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