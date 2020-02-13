مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين فى هجوم إرهابى بمحافظة ديالى العراقية

وأكد البصري اﻋﺘﻘﺎل المسؤول ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ المكلفة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ الإرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ والمتظاهرين"، مشيرا إلى أن الإرﻫﺎﺑﻲ المعتقل يعد من أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت الإرهابية المسلحة"، دون أن يشير إلى هويته أو إلى أي جماعة ينتمي.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن هذه الأحداث تأتي عقب دحر وهزيمة الجماعات الإرهابية على يد القوات المسلحة والحشد الشعبي في البلاد، محذرا في الوقت نفسه ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﺮار 1700 إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعا في وقت سابق الحكومة العراقية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تعتدي وتمارس العنف بحق المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن العراقية.