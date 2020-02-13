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مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين فى هجوم إرهابى بمحافظة ديالى العراقية

الخميس، 13 فبراير 2020 09:00 ص
مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين فى هجوم إرهابى بمحافظة ديالى العراقية مظاهرات العراق
بغداد (أ ش أ)

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون بجروح، إثر هجوم إرهابي في قضاء (خانقين) بمحافظة ديالي.

وأفاد مصدر أمني عراقي، وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس، بأن 14 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح، إثر قيام عناصر إرهابية بهجوم على مواطنين وقوات أمنية في أطراف قضاء خانقين.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طاريء، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي.

وكانت خلية الصقور الاستخبارية العراقية كشفت عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، عن مديرﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫﺎب ورﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي قوله إنه تم "إﺣﺒﺎط أﺧﻄﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻔﺠﻴﺮات ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻮات الأﻣﻨﻴﺔ والمتظاهرين ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﻹﺛﺎرة اﻟﻔﻮﺿﻰ والفتن واﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﻟﺤﺼﺪ المزيد ﻣﻦ الأرواح اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد في البلاد".

وأكد البصري اﻋﺘﻘﺎل المسؤول ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ المكلفة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ الإرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ والمتظاهرين"، مشيرا إلى أن الإرﻫﺎﺑﻲ المعتقل يعد من أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت الإرهابية المسلحة"، دون أن يشير إلى هويته أو إلى أي جماعة ينتمي.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن هذه الأحداث تأتي عقب دحر وهزيمة الجماعات الإرهابية على يد القوات المسلحة والحشد الشعبي في البلاد، محذرا في الوقت نفسه ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﺮار 1700 إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعا في وقت سابق الحكومة العراقية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تعتدي وتمارس العنف بحق المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن العراقية.

 


العراق

مظاهرات العراق

القوات العراقيه

الاستخبارات العراقيه

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