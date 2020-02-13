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مصرع سوري وزوجته وطفليه اختناقا بسبب فحم التدفئة في مخيم ضياء 3 بريف إدلب

الخميس، 13 فبراير 2020 03:16 م
مصرع سوري وزوجته وطفليه اختناقا بسبب فحم التدفئة في مخيم ضياء 3 بريف إدلب مخيمات النازحين
هند المغربي

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لقيت عائلة بأكملها مصرعها اختناقا داخل خيمتهم في مخيم "ضياء 3" بالقرب من بلدة "كلي "بريف إدلب، حيث لقي أب وأم وطفليهما مصرعهم اختناقا، بعد إشعال الفحم الحجري داخل مدفأة قديمة في خيمتهم التي استلموها، وذلك بسبب عجزهم عن شراء مدفأة بسبب سوء وسيلة التدفئة المستخدمة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عائلة محمد حمادة وزوجته أمون السليم وطفليه (هدى وحور)، وجميعهم من النازحين من بلدة (كفر روما) بريف إدلب الجنوبي، لقوا مصرعهم اختناقا بسبب إشعال فحم للتدفئة.

وقالت مصادر: "المدفأة كانت خارج الخيمة أثناء الليل، ولكن بسبب البرد القارس أدخلوها، فاختنق أفراد العائلة الأربعة داخل الخيمة التي افتقرت لأي مخرج أو منفس للدخان. وعثر جيران العائلة على أفرادها بعد اختناقهم. وتبين بعد نقلهم إلى النقاط الطبية القريبة أن سبب الوفاة هو الغاز المنبعث من المدفأة".

 في الوقت ذاته، توفيت طفلة في مشفى عفرين نتيجة الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون، حيث قالت مصادر لـ"المرصد السوري": "والد الطفلة أحضرها لمشفى عفرين اعتقادا انها تعاني من مرض بسيط، خرج سيرا على الأقدام من خيمته الساعة 5 صباحاً وحملها ساعتين في البرد بالطريق. وهو نازح يسكن ضمن المخيمات المحيطة في عفرين، وصلت للمشفى ووصلت معه البنت متوفية ومتجمدة برداً، حيث لا يمتلك والدها أي وسيلة نقل"

 

 


النازحين

سوريا

سوء أحوال النازحين

مخيمات

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